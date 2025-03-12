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Ekonomi

Rusya Merkez Bankası, kripto para işlemlerini nitelikli yatırımcılarla sınırlamak istiyor

Rusya Merkez Bankası, hükümete, kripto para işlemleri yapılması izninin sadece nitelikli yatırımcılara verilmesini önerdi.

Emre Gürkan Abay  | 12.03.2025 - Güncelleme : 12.03.2025
Rusya Merkez Bankası, kripto para işlemlerini nitelikli yatırımcılarla sınırlamak istiyor

Moskova

Rusya Merkez Bankasından yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatı doğrultusunda kripto paraların regülasyonu konusunda hükümete çeşitli önerilerin sunulduğu belirtildi.

Buna göre, Rusya'da sınırlı sayıda yatırımcının kripto para alım ve satımı yapması önerilirken, bu doğrultuda üç yıl sürecek deneme sürecinin de başlatılması öngörülüyor.

Kripto para işlemleri yapabilecek yatırımcıların, menkul kıymet ve mevduat cinsinden varlıklarının 100 milyon rubleyi (yaklaşık 1,1 milyon dolar) aşması gerekirken, nitelikli yatırımcı şeklinde tanımlanan şirketlerin de deneme sürecine katılmasına izin verilmesi planlanıyor.

Açıklamada, Rusya Merkez Bankasının kripto paraları bir ödeme aracı olarak görmediğinin altı çizilirken, deneme süreci dışarısında kalan şahısların kripto paralarla ödeme yapmasının da yasaklanmasının önerildiğine işaret edildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ağustos 2024'te imzaladığı kararnameyle kripto paraların uluslararası ödemelerde ve Forex işlemlerinde deneysel olarak kullanılması yasal hale getirilmişti.

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