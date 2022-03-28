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Ekonomi, Rusya-Ukrayna Savaşı

Rusya Merkez Bankası Başkanı Danışmanı İgnatyev görevinden ayrılıyor

Rusya Merkez Bankası Başkanı Danışmanı Sergey İgnatyev’in görevinden ayrılacağı bildirildi.

Emre Gürkan Abay   | 28.03.2022
Rusya Merkez Bankası Başkanı Danışmanı İgnatyev görevinden ayrılıyor Fotoğraf: Sefa Karacan/AA

Moskova

Rusya Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, İgnatyev’in 2002 ile 2013 yılları arasında Rusya Merkez Bankası Başkanı olduğu anımsatıldı.

Açıklamada, 2013’ten bu yana ise Rusya Merkez Bankası Başkanı Danışmanı olarak görev yapan İgnatyev’in 31 Mart’tan itibaren görevini bırakarak emekliye ayrılma kararı aldığı kaydedildi.

Rusya Merkez Bankası Başkanlığı görevini, 2013 yılından bu yana Elvira Nabiullina yürütüyor.

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