Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Rusya, bu savaşa katılımından dolayı ödüllendirilmemelidir

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın ülkesine yönelik saldırılarını "gösterişli" ve "alaycı" olarak nitelendirerek, Moskova'nın savaştaki rolü nedeniyle ödüllendirilmemesi gerektiğini söyledi.

Elif Gültekin Karahacıoğlu  | 18.08.2025 - Güncelleme : 18.08.2025
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Rusya, bu savaşa katılımından dolayı ödüllendirilmemelidir

Ankara

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Rus güçlerinin Ukrayna'nın Harkiv kentinde düzenlediği saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarını "gösterişli" ve "alaycı" olarak nitelendiren Zelenskiy, "Rusya bu savaşa katılımından dolayı ödüllendirilmemelidir. Savaş sona erdirilmelidir ve "Dur" sözünü duyması gereken Moskova'dır." ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, bugün ABD'nin başkenti Washington'da savaşın sona erdirilmesinin görüşüleceği bir toplantının yapılacağına işaret ederek, paylaşımında "Şu anda Ruslar, Harkiv, Zaporijya, Sumy bölgesi ve Odessa'ya saldırıyor, konut binalarını ve sivil altyapımızı yok ediyor." ifadesine yer verdi.

Ukrayna'nın yanı sıra İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Finlandiya, Avrupa Birliği (AB) ve NATO liderlerinin de görüşmeye katılacağını belirten Zelenskiy, herkesin "onurlu bir barış" ve "güvenlik" istediğinin altını çizdi.

Rusya'nın sivilleri "kasten" hedef aldığını kaydeden Zelenskiy, hayatını kaybeden kişilerin ailelerine ve sevdiklerine başsağlığı diledi.

Zelenskiy ayrıca Odessa'daki Azerbaycanlı bir şirkete ait enerji tesisinin hedef alındığını belirterek, söz konusu saldırının yalnızca Ukrayna'ya değil aynı zamanda Ukrayna'nın ilişkilerine de yönelik olduğunu vurguladı.

