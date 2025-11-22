Dolar
42.44
Euro
48.94
Altın
4,066.01
ETH/USDT
2,750.10
BTC/USDT
84,552.00
BIST 100
10,922.86
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasındaki Gençlerbirliği karşılaşması sonrası RAMS Park'ta açıklamalarda bulunuyor Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve Gençlerbirliği Teknik Direktörü Volkan Demirel açıklamalarda bulundu
logo
Dünya

Trump, ABD'nin 28 maddelik Ukrayna barış planının "son teklifi" olmadığını söyledi

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmek için ABD tarafından hazırlanan 28 maddelik planın, "son teklifi" olmadığını belirtti.

Hakan Çopur  | 22.11.2025 - Güncelleme : 22.11.2025
Trump, ABD'nin 28 maddelik Ukrayna barış planının "son teklifi" olmadığını söyledi

Washington

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'dan ayrılırken, basın mensuplarının Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin sorularını yanıtladı.

Trump, 28 maddelik Ukrayna barış planının "kendisinin son teklifi" olup olmadığı yönündeki soruya, "Hayır." yanıtını verirken, amacının bir şekilde savaşı sona erdirmek olduğunun altını çizdi.

ABD Başkanı, "Barışın sağlanmasını istiyoruz. Bu çok uzun zaman önce gerçekleşmeliydi. Öyle ya da böyle, bu savaşı sona erdirmeliyiz." dedi.

Amerikan medyasındaki haberde, ABD'li yetkililerin, pazar günü Cenevre'de Ukraynalı ve Avrupalı temsilcilerle bir araya gelerek planın detaylarını ele alacakları iddia edilmişti.

ABD'nin Ukrayna savaşına yönelik barış planı

Donald Trump yönetimince hazırlanan 28 maddelik barış planı önerisi, Kiev'e sunulmuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, planı istişare etmeye hazır olduklarını belirterek, "Bu planın, nihai barışçıl çözüme temel olabileceğini düşünüyorum." ifadesini kullanmıştı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de ABD'nin savaşa son verebilecek "barış planı" üzerinde çalıştıklarını kaydederek, ülkesinin milli çıkarlarına "asla ihanet etmeyeceğini" söylemişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
"Kastamonu Huzur" uygulamasında 2 bin 888 kişi sorgulandı
Bakan Kurum: COP31'in taraflar konferansı başkanlığını ve ev sahipliğini üstleniyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in Gazze'de yol açtığı yıkım Filistin'in kalkınma çabalarını 70 yıl geriye götürmüştür
Bakan Yerlikaya: Suç odaklarına karşı mücadeleyi yok saymak, vatan evlatlarının emeğine hakarettir
İletişim Başkanlığından "Türkiye'nin Çatışmaların Barışçıl Çözümünde Yürüttüğü İnsani Diplomasi ve Yardımları" paneli

Benzer haberler

Trump, ABD'nin 28 maddelik Ukrayna barış planının "son teklifi" olmadığını söyledi

Trump, ABD'nin 28 maddelik Ukrayna barış planının "son teklifi" olmadığını söyledi

ABD medyası: ABD, Trump'ın Rusya-Ukrayna planı hakkında Ukrayna ve AB ülkeleriyle Cenevre'de görüşecek

AB ve 11 ülkeden, ABD'nin Ukrayna'da barış planına ilişkin ortak açıklama

Epstein mağdurları dosyaların yayımlanması öncesi ölüm tehditleri aldıklarını açıkladı

Epstein mağdurları dosyaların yayımlanması öncesi ölüm tehditleri aldıklarını açıkladı
Afrika'daki ilk G20 Liderler Zirvesi, Küresel Güney'in sorunlarına odaklanıyor

Afrika'daki ilk G20 Liderler Zirvesi, Küresel Güney'in sorunlarına odaklanıyor
ABD'nin askeri müdahaleyle tehdit ettiği Nijerya'nın Ulusal Güvenlik Danışmanı Pentagon'da

ABD'nin askeri müdahaleyle tehdit ettiği Nijerya'nın Ulusal Güvenlik Danışmanı Pentagon'da
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet