Dolar
42.44
Euro
48.94
Altın
4,066.01
ETH/USDT
2,710.10
BTC/USDT
83,593.00
BIST 100
10,922.86
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Epstein mağdurları dosyaların yayımlanması öncesi ölüm tehditleri aldıklarını açıkladı

ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı oluşturduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'in mağdurları, dosyaların yayımlanmasına günler kala ölüm tehditleri aldıklarını duyurdu.

Zeynep Katre Oran  | 22.11.2025 - Güncelleme : 22.11.2025
Epstein mağdurları dosyaların yayımlanması öncesi ölüm tehditleri aldıklarını açıkladı

Ankara

Guardian'ın haberine göre, aralarında isimlerini açıklayan 18 kadın ile kimlikleri gizli 10 "Jane Doe"nun bulunduğu grubun yayımladığı ortak açıklamada, "Birçoğumuz halihazırda ölüm tehditleri ve başka şiddet içerikli mesajlar aldık. Bunların artmasından endişe ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Mağdurlar, aldıkları tehdit içerikli mesajların soruşturulmasını ve can güvenliklerinin sağlanmasını talep etti.

Epstein soruşturmasına ilişkin tüm dosyaların eksiksiz biçimde kamuoyuna sunulmasının da talep edildiği açıklamada, "Kongrede ve kamuoyunda bize destek olanlara sesleniyoruz. Sadece seçilmiş olanların değil tüm belgelerin açıklanması için mücadeleye devam edin." ifadesi kullanıldı.

Amerikan kamuoyunun uzun süredir sonucunu merakla beklediği Epstein dosyalarının açılmasına yönelik yasa tasarısı, Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Kongre'nin her iki kanadında da kabul edilmişti.

Kongre'deki bu adım, ABD Başkanı Donald Trump'ın "dosyaların kamuoyuna açıklanması yönünde fikir değiştirmesinin" ardından gelmişti.

Jeffrey Epstein olayı

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesindeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile incelemesi sonucunda ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'ın ise aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığını açıklamıştı.

ABD'li gazeteci Tucker Carlson da Epstein'ın, "İsrail için çalıştığını, başkent Washington'da herkesin aynı şekilde düşündüğünü ancak açıkça söylenemediğini" iddia etmişti.

Wall Street Journal (WSJ) gazetesi ise Epstein'ın kız arkadaşı Ghislaine Maxwell'in, Epstein'ın 50'nci doğum günü vesilesiyle tanıdıklarından ona yönelik mektup yazmasını istediğini, bunlardan birinin de Trump'a ait olduğunu öne sürmüştü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İçişleri Bakanlığından ABB Başkanı Yavaş ve özel kalem müdürü hakkında soruşturma izni
Bilecik'in Çukurören biberi gastronomiye 30 yeni ürün kazandırdı
Diyarbakır'da öğrenciler Maarif Modeli ile oluşturulan sınıfta geçmişe yolculuk yapıyor
Öğretmenler olası afetlerde hayat kurtarmaya hazırlanıyor
Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele V. Ulusal Eylem Planı 25 Kasım'da açıklanacak

Benzer haberler

Epstein mağdurları dosyaların yayımlanması öncesi ölüm tehditleri aldıklarını açıkladı

Epstein mağdurları dosyaların yayımlanması öncesi ölüm tehditleri aldıklarını açıkladı

Afrika'daki ilk G20 Liderler Zirvesi, Küresel Güney'in sorunlarına odaklanıyor

ABD'nin askeri müdahaleyle tehdit ettiği Nijerya'nın Ulusal Güvenlik Danışmanı Pentagon'da

Rusya Devlet Başkanı Putin: (ABD'nin Ukrayna planı) Bu planın, nihai barışçıl çözüme temel olabileceğini düşünüyorum

Rusya Devlet Başkanı Putin: (ABD'nin Ukrayna planı) Bu planın, nihai barışçıl çözüme temel olabileceğini düşünüyorum
ABD'de 1939 yılına ait orijinal "Superman" çizgi romanı, açık artırmada 9,12 milyon dolara satıldı

ABD'de 1939 yılına ait orijinal "Superman" çizgi romanı, açık artırmada 9,12 milyon dolara satıldı
Zelenskiy, ABD'nın hazırladığı "barış planına" ilişkin Ukrayna halkına hitaben konuşma yaptı

Zelenskiy, ABD'nın hazırladığı "barış planına" ilişkin Ukrayna halkına hitaben konuşma yaptı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet