Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Trump, Ukrayna'da barışa ulaşma ihtimalinin yüksek olduğunu belirtti

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Avrupalı liderlerle görüşmenin "yolun sonu olmadığını", ancak Ukrayna'da barışa ulaşma ihtimalinin yüksek olduğunu belirtti.

Hakan Çopur, Dilara Karataş, Ahmet Furkan Mercan, Islam Doğru  | 18.08.2025 - Güncelleme : 18.08.2025
Trump, Ukrayna'da barışa ulaşma ihtimalinin yüksek olduğunu belirtti

Washington

ABD Başkanı Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile bir araya geldiği Beyaz Saray’da basın mensuplarına Rusya-Ukrayna barış sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Zelenskiy ve Avrupalı liderlerle görüşmenin "yolun sonu olmadığını" belirten Trump, "Bugün bir görüşme yapacağız. Bugün her şey yolunda giderse, (ABD-Rusya-Ukrayna) üçlü bir toplantı yapacağız ve bunu yaptığımızda savaşı sona erdirme şansımız oldukça yüksek olacak." değerlendirmesini yaptı.

Trump, barış gücü olarak Amerikan askerlerinin Ukrayna’ya gönderilmesiyle ilgili bir soruya da "Biz, Ukrayna ve Rusya ile çalışacağız. Herkesle çalışacağız ve eğer barış varsa, barışın uzun vadede sürmesini sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın biteceğine inancının tam olduğunu dile getiren Trump, sadece bunun ne zaman olacağını söyleyemeyeceğini kaydetti.

Ukrayna'ya güvenlik garantilerine ABD de dahil olacak

Uzun vadeli barış için "hiç şüphem yok" ifadesini kullanan Trump, Ukrayna'ya sağlanacak güvenlik garantileri hakkında, "Güvenlik konusunda çok fazla yardım olacak. İyi olacak. Onlar (Avrupa) ilk savunma hattı çünkü oradalar, ancak biz de onlara yardım edeceğiz. Biz de dahil olacağız." şeklinde konuştu.

Trump, NATO'nun 5. maddesi de dahil olmak üzere ABD'nin söz konusu güvenlik garantileri konusunda nasıl bir rol alabileceğini hem Ukrayna hem de Avrupa tarafıyla ele alacaklarını kaydederek, bu konuda kısa zamanda bir açıklama yapabileceklerini söyledi.

"Ateşkesi değil barış anlaşmasını hedefliyorum"

Öte yandan Trump, görüşmelerde Rusya ile Ukrayna arasında ateşkesin sağlanmasını değil, "doğrudan bir barış anlaşmasına ulaşmayı" hedeflediğini de ifade etti.

Bugüne kadar altı savaşı durdurduğunu ifade eden Trump, "Ateşkesin gerekli olduğunu düşünmüyorum. Bu yıl yaptığım altı anlaşmaya bakarsanız, hepsi savaş halindeydi. Ateşkes yapmadım. Taraflar savaşırken biz barış anlaşması üzerinde çalışabileceğimiz bir anlaşma yapabiliriz." yorumunu yaptı.

Ateşkes anlaşmalarının çok kolay çöktüğünü, halbuki onun yerinde savaş devam etse bile bir barış anlaşması üzerine çalışmanın daha doğru olduğunu savunan Trump, Rusya ile Ukrayna arasında bir barış anlaşmasına ulaşacaklarına inandığını vurguladı.

"Bugünkü görüşmelerden sonra Putin'i arayacağım"

ABD Başkanı, bugün Beyaz Saray'daki görüşmelerinin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i telefonla arayarak görüşeceğini ve süreci değerlendireceklerini belirtti.

Trump, "Devlet Başkanı Putin'in, Ukrayna'ya sağlanacak güvenlik garantilerini kabul etmesi çok önemli bir adımdır, bu kilit noktalardan biridir. Ukrayna'ya karşı gelecekte herhangi bir saldırıyı engelleyecek bir anlaşmaya varabileceğimiz konusunda iyimserim." dedi.  

Zelenskiy: Trump'ın savaşı durdurması ve bitirmesinin diplomatik yolunu bulması fikrini destekledik

Zelenskiy, Beyaz Saray'da bir araya geldiği Trump ile basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Başkan Trump'ın bu (Rusya-Ukrayna) savaşı durdurması ve savaşı bitirmenin diplomatik bir yolunu bulması fikrini destekledik." diyen Zelenskiy, "Bu savaşı durdurmamız, Rusya’yı durdurmamız gerekiyor ve Amerika ile Avrupa'daki ortaklarımızın desteğine ihtiyacımız var. Bunun için elimizden geleni yapacağız ve güçlü bir halk olduğumuzu gösterdiğimizi düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Zelenskiy, üçlü görüşmeye hazır olduklarını dile getirdi.

Zelenskiy, "ABD'nin bu kadar güçlü bir sinyal vermesi ve güvenlik garantilerine hazır olması çok önemli." dedi. 

"Seçimlere açığız" mesajı

Ukrayna'da seçim yapmaya açık olup olmadığına ilişkin soruya ise Zelenskiy, "Tabii ki seçimlere açığız. Evet. Bunun için güvenliği sağlamak zorundayız." dedi.

Zelenskiy, savaş sırasında seçim yapılamayacağını vurguladı.

Ukrayna'nın şu anda ABD'den silah satın alma imkanı olduğunu işaret eden Zelenskiy, bunun için ayrıca NATO programı üzerinden ödeme yapan Avrupalı ortaklarına da teşekkür etti.

Zelenskiy, barış anlaşmasının sağlanması için güvenlik garantileri olarak Trump'tan "silah, insan kaynağı, eğitim ve istihbarat konusunda her şeyi istediklerini" dile getirdi.

"Takım elbiseye benzer" yeni tarz

Zelenskiy'nin, şubattaki görüşmede giydiği ve Trump'ın eleştirisine yol açan askeri üniformanın aksine siyah bir ceket ve gömlek giymesi ancak kravat takmaması dikkati çekti.

Daha önceki görüşmede Zelenskiy'e "Bir takım elbiseniz var mı?” sorusunu yönelten gazeteci Brian Glenn, bu görüşmede söz alarak “Öncelikle, Başkan Zelenskiy, o takım elbiseyle muhteşem görünüyorsunuz. Çok yakışmış" ifadesini kullandı.

Trump, araya girip önceki görüşmeyi işaret ederek Zelenskiy’e hitaben "(Söz konusu görüşmede) Sana saldıran oydu" ifadesini kullandı. Zelenskiy de gülümseyerek "Hatırlıyorum" yanıtını verdi.

Zelenskiy, konuya ilişkin Glenn'e cevaben "(Sen) Aynı takım elbiseyi giyiyorsun. Ben değiştim, sen değişmedin” ifadesini kullandı. Karşılıklı konuşmalar, görüşme esnasında gülüşmelere neden oldu.

Ukrayna liderinin kıyafeti, görüşmeyi izleyen basın mensuplarının dikkatinden kaçmadı. ABD basınında, bu kıyafet "takım elbiseye benzer tarz" olarak tanımlandı.

Melania Trump'a mektup

Görüşmede Zelenskiy, eşi Olena Zelenska’nın ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump’a hitaben yazdığı mektubu, Donald Trump'a teslim etti. Zelenskiy'nin, bizzat uzattığı mektuba ilişkin "hassas içerik" nitelendirmesi gülüşmelere neden oldu.

İki lider arasındaki görüşmede, Ukrayna'ya verilecek güvenlik garantileri ve toprak değişimi dahil birçok önemli maddenin masada olması bekleniyor.

Toplantıya NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Avrupa Birliği (AB) Komsiyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz de katılacak.

Trump, 15 Ağustos'ta Alaska eyaletinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmüş, nihai bir anlaşmaya varılmadığını duyurmuştu. 

Zelenskiy ile Trump arasında seçim esprisi

Diğer yandan "Ülkenizde seçim yapmayı düşünüyor musunuz?" şeklindeki bir soruya, "Evet düşünürüm." diye yanıt veren Zelenskiy'e Trump'ın esprili karşılığı Oval Ofis'te ilgi çekti.

Zelenskiy'nin, "Seçimlere açığız. Güvenlik önlemlerini almalıyız ve biraz da hazırlık yapmalıyız. Parlamentoda da çalışmalıyız, çünkü savaş sırasında seçim yapamazsınız, ama biz yapabiliriz." şeklindeki yorumuna Trump, "Yani savaş sırasında seçim yapılamaz diyorsunuz. O zaman diyelim bundan 3,5 yıl sonra biriyle savaş halindeysek seçim yapılamaz diyorsunuz." diye karşılık verdi.

