Dolar
41.71
Euro
48.50
Altın
4,036.13
ETH/USDT
4,477.30
BTC/USDT
122,500.00
BIST 100
10,830.08
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

PTT uluslararası posta alanında Türkiye'nin gücünü pekiştiriyor

Bakan Uraloğlu, PTT'nin posta hizmetlerinin yanı sıra lojistik, e-ticaret gibi alanlarda çözüm sunduğunu belirterek "PTT, uluslararası posta sisteminin sürdürülebilirliği, güvenilirliği ve erişilebilirliğini temin eden öncü kuruluşlar arasında" dedi.

Ayşe Böcüoğlu Bodur  | 08.10.2025 - Güncelleme : 08.10.2025
PTT uluslararası posta alanında Türkiye'nin gücünü pekiştiriyor

Ankara

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AA muhabirine, 9 Ekim Dünya Posta Günü dolayısıyla değerlendirmede bulundu.

Küresel iletişimin ve ekonomik kalkınmanın temel taşlarından biri olan posta sektörünün dijital dönüşüm çağında dahi önemini koruyan stratejik bir hizmet alanı olduğunu vurgulayan Uraloğlu, Türkiye'nin en köklü kuruluşlarından biri olan  Posta ve Telgraf Teşkilatı AŞ'nin (PTT) de bu kapsamda posta hizmetlerinin yanı sıra içinde bulunulan çağın ihtiyaçları kapsamında lojistik, e-ticaret ve finansal teknoloji gibi konularda yenilikçi çözümler sunduğunu söyledi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Uraloğlu, "1874'te kurulan ve ülkemizin de kurucu üyeleri arasında yer aldığı Evrensel Posta Birliği (UPU) çatısı altında faaliyet gösteren PTT'miz, uluslararası posta sisteminin sürdürülebilirliğini, güvenilirliğini ve erişilebilirliğini temin eden öncü kuruluşlar arasında yer alıyor. Bu bağlamda PTT'nin, 2016-2021 yıllarında UPU İdari Konsey Başkanlığı görevini yürütmesi Türkiye'nin uluslararası posta alanındaki liderliğini ve vizyonunu pekiştiren önemli bir kilometre taşıdır." diye konuştu.

"Posta sektörü toplumsal refaha katkı sunan bir yapıya dönüştü"

Uraloğlu, PTT'nin bu yıl gerçekleştirilen 28'inci UPU Kongresi'nde Posta İşletme Konseyi ile İdari Konsey Üyesi seçilmesinin, kongre kapsamında Suriye, Kosta Rika, Venezuela ve Moritanya posta idareleriyle işbirliğini güçlendirmeye yönelik mutabakat zaptı imzalanmasının Türkiye'nin uluslararası posta sektörünü şekillendirmedeki önemini ortaya koyduğunu ifade etti.

PTT'nin posta sektörüne sunduğu katkılarla Türkiye'nin uluslararası alandaki temsil gücünü her geçen gün daha da pekiştirdiğini vurgulayan Uraloğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Bugün posta sektörünün yalnızca mektup taşımacılığından ibaret olmadığı, dijitalleşme, veri yönetimi, sınır ötesi e-ticaret ve finansal kapsayıcılık gibi birçok alanda toplumsal refaha doğrudan katkı sağlayan bir yapıya dönüştüğü açıktır. Bu dönüşüm sürecinde PTT, 'gelenekten geleceğe güvenin adresi olma' anlayışıyla hem ülkemizde hem de uluslararası platformlarda etkin bir rol üstlenmektedir."

Uraloğlu, PTT'nin, dijitalleşen dünyada güvenilir iletişim altyapısını koruma ve geliştirme kararlılığını sürdürürken posta sektörünü geleceğe taşıyan teknolojik yeniliklerde öncü olmak için de çalışmalara aralıksız devam ettiklerini dile getirdi.

PTT bankacılıktan e-ticarete birçok alanda faaliyette

Şirketin ulusal ve uluslararası lojistik taşımacılığında sunduğu hizmetlerin yanı sıra APS kurye, kargo ve e-PTTAVM platformu ile e-ticaret altyapısını güçlendirdiğini anlatan Uraloğlu, şöyle devam etti:

"Ayrıca PTTBank aracılığıyla bankacılık hizmetleri sunan PTT'miz, kırsal bölgelerde finansal kapsayıcılığı artırmayı hedefliyor. PTT iştiraki olarak 14 yıldır faaliyet gösteren ve her yıl hızlı bir şekilde büyüyen PTTAVM.com, 2025 yılı itibarıyla Türkiye'nin her yanından 60 binden fazla KOBİ'nin, ulusal ve global markanın ve kooperatiflerin 50 milyonu aşkın ürününü yurt içinde her ay yaklaşık 30 milyon ziyaretçiyle buluşturarak, ülkemizin en büyük pazar yeri platformlarından ve teknoloji şirketlerinden birisi olmuştur."

Uraloğlu, PTT'nin, "yurt içi PTTBank havale ve hesap mevzuat işlemleri", "PTTmatik işlemleri", "PTTcell", "PTTkart işlemleri" gibi alanlarda faaliyetler yürüttüğünü dile getirdi.

Türkiye'de posta sektörünün son yıllarda büyük ivme kazandığını vurgulayan Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Posta trafiğinin artmasıyla birlikte bu talebe cevap verebilmek adına hizmet sağlayıcılarının yatırıma ayırdıkları bütçe de arttı. Sektörde toplam yatırım 2025'in ilk 6 ayında 3 milyar 206 milyon lirayı aştı. 2025'in ilk yarısında sektöre yapılan yatırımlarda da PTT yüzde 14,3'lük pay elde etmiştir ve posta sektöründe çalışan toplam personelin yüzde 33'ünü istihdam etmektedir."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bu yıl çıkan 6 bin 800 orman yangınında toplam 80 bin hektar alan yandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in yaptıkları meşru müdafaa değil planlı soykırım ve terördür
Kurtulmuş: Özgürlük Filosu'ndaki arkadaşlarımıza zarar gelirse hesabını dünya kamuoyu önünde verecek olan sizsiniz
Sağlık Bakanlığının 2 bin 764 sürekli işçi alım ilanı Resmi Gazete'de
İstanbul'da ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu

Benzer haberler

PTT uluslararası posta alanında Türkiye'nin gücünü pekiştiriyor

PTT uluslararası posta alanında Türkiye'nin gücünü pekiştiriyor

5G ile dijital hayat daha hızlı olacak

Türkiye'nin 11. kara yolu ekolojik köprüsünün yıl sonunda tamamlanması hedefleniyor

Türkiye'deki İHA sayısı 88 binin, İHA pilotu sayısı da 1,6 milyonun üzerine çıktı

Türkiye'deki İHA sayısı 88 binin, İHA pilotu sayısı da 1,6 milyonun üzerine çıktı
Ankara-Samsun hızlı demir yolu projesinin "Delice-Çorum" etabındaki çalışmalar hız kesmiyor

Ankara-Samsun hızlı demir yolu projesinin "Delice-Çorum" etabındaki çalışmalar hız kesmiyor
5G Türkiye'nin gelecekteki dijital ekosisteminin de yapı taşı olacak

5G Türkiye'nin gelecekteki dijital ekosisteminin de yapı taşı olacak

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet