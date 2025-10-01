Dolar
Ekonomi

Ankara-Samsun hızlı demir yolu projesinin "Delice-Çorum" etabındaki çalışmalar hız kesmiyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-Kırıkkale-Çorum-Samsun Hızlı Demir Yolu Projesi'nin Delice-Çorum etabı kapsamındaki kazı çalışmalarında yüzde 30 ilerleme kaydettiklerini bildirdi.

Ayşe Böcüoğlu Bodur  | 01.10.2025 - Güncelleme : 01.10.2025
Ankara

Uraloğlu, yazılı açıklamasında, Ankara-Kırıkkale-Çorum-Samsun Hızlı Demir Yolu Projesi'nin Delice-Çorum etabında yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Ankara-Kırıkkale-Çorum-Samsun Hızlı Demir Yolu Projesi'nin 293 kilometre olduğunu ve bu güzergahın 120 kilometrelik kısmını oluşturan Delice-Çorum etabını, saatte 200 kilometre hıza uygun şekilde projelendirdiklerini aktaran Uraloğlu, yapım çalışmalarına hız kesmeden devam ettiklerine, proje tamamlandığında Çorum'a ilk kez demir yolu bağlantısı sağlanacağına dikkati çekti.

Uraloğlu, 14 Haziran'da temeli atılan ve TCDD Genel Müdürlüğünce yürütülen projede çalışmaların 7 gün 24 saat esasına göre kesintisiz devam ettiğini belirterek, "Sahada 2 bin 500'e yakın personelimiz ve yaklaşık 1000 iş makinemiz görev yapıyor. 32 yarma imalatında, 3 köprü, 5 tünel ve zemin iyileştirme çalışmaları devam ediyor. Delice-Çorum etabı kapsamındaki kazı çalışmalarında yüzde 30 ilerleme sağladık." ifadesini kullandı.

Projenin tamamlanmasıyla bölgenin ulaşım altyapısının güçleneceğini ve lojistik kapasitesinin artacağını bildiren Uraloğlu, Ankara-Çorum ulaşım süresinin 3 saatten 1 saat 15 dakikaya, Ankara-Samsun ulaşım süresinin de 6 saatten 2 saat 20 dakikaya düşeceğini vurguladı.

Uraloğlu, hattın, tamamlanmasıyla yılda 14 milyon ton yük ve 12 milyon yolcu taşıma kapasitesine ulaşılacağını belirtti.

"Stratejik bir lojistik hat ortaya çıkacak"

Hızlı tren hattının yalnızca İç Anadolu ile Karadeniz'i bağlamakla kalmayacağını, aynı zamanda uluslararası lojistik entegrasyona hizmet edeceğini bildiren Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Bu projeyle Samsun Limanı'nı Orta Koridor'a bağlıyoruz, Karadeniz'in de uluslararası ticaret ağlarına entegrasyonu güçlenecek. İleride hayata geçirilecek Samsun-Ordu-Giresun-Trabzon-Rize-Artvin-Sarp demir yolu hattı ile birleştiğinde Türkiye'nin kuzey-güney ve doğu-batı koridorlarını birbirine bağlayan stratejik bir lojistik hat ortaya çıkacak. Hem ekonomik canlılık hem de bölgesel kalkınma sağlayacak projede çalışmalar planlanan takvime uygun şekilde devam ediyor."

