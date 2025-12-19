Dolar
42.81
Euro
50.19
Altın
4,327.70
ETH/USDT
2,955.00
BTC/USDT
88,037.00
BIST 100
11,323.93
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Karaman’da “MEVKA Projeleri ile Karaman OSB Atık Su Arıtma Tesisi Projesi Açılış Töreni’”nde konuşuyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, TBMM Genel Kurulu’nda 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi maddeleri görüşmelerinde konuşuyor.
logo
Gündem

Bakan Uraloğlu, Alanya Doğu Çevre Yolu'nun bir kısmını hizmete açacak

Alanya Doğu Çevre Yolu'nun Hasbahçe-Mahmutlar arası 12 kilometrelik kesimi ile Demirtaş Kavşağı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun katılımıyla yarın hizmete açılacak.

Tahsin Küçükkaraca  | 19.12.2025 - Güncelleme : 19.12.2025
Bakan Uraloğlu, Alanya Doğu Çevre Yolu'nun bir kısmını hizmete açacak

Antalya

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Uraloğlu, ilçede trafiğe nefes aldıracak iki projenin resmi açılışı için Antalya'nın Alanya ilçesine gelecek.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Uraloğlu, Alanya'nın büyüyen yapısı ve turizm amaçlı artan trafik hacmi nedeniyle mevcut Alanya Çevre Yolu'nun şehir içi yol haline geldiğini belirterek, buranın tamamı hizmete açıldığında yıllık toplam 3 milyar 796 milyon lira tasarruf sağlanacağını belirtti.

Alanya Doğu Çevre Yolu'nun tamamını Hasbahçe-Kargıcak arasında toplam 15,2 kilometre uzunluğunda projelendirdiklerini anlatan Uraloğlu, "Bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında projelendirdiğimiz yolun ilk 4,5 kilometrelik kesimi 3 gidiş 3 geliş olmak üzere 6 şeritli, devam eden 7,5 kilometresi ise 2 gidiş 2 geliş olmak üzere 4 şeritli olacak. Yolun Hasbahçe-Mahmutlar arası 12 kilometrelik kesimini yarın trafiğe açacağız." bilgisini verdi.

Hizmete sunulan kesimde toplam 2 bin 708 metre uzunluğunda çift tüplü Oba Tüneli, Dim Tüneli ve Mahmutlar Aç-Kapa tünellerini inşa ettiklerini aktaran Uraloğlu, ayrıca 1031 metre uzunluğunda 7 adet çift köprü, 60 metre uzunluğunda 1 adet tek köprü ve 3 adet farklı seviyeli kavşak inşa ettiklerini bildirdi.

Doğu Çevre Yolu'nun tamamı hizmete girdiğinde mevcut yola göre güzergahı 3 kilometre kısaltacağını ifade eden Uraloğlu, projeyle karbon salınımının 11 bin 903 ton azalacağını vurguladı.

Uraloğlu, Alanya-Gazipaşa Yolu'nda hizmet veren Demirtaş Kavşağı'nın 35 metre alt geçit yapılarak farklı seviyeli haline getirildiğini belirterek, bu sayede bekleme sürelerini ve dur-kalk kaynaklı kayıpları minimize ettiklerini kaydetti.

Projeyle zamandan yaklaşık 14,6 milyon lira, akaryakıttan 4,6 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 19,2 milyon lira ekonomik tasarruf sağlayacakları bilgisini paylaşan Uraloğlu, akıcı trafik düzeni sayesinde karbon salınımını azaltarak çevresel sürdürülebilirliğe ve iklim dostu ulaşım hedeflerine katkı sunacaklarını dile getirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da 3 ilçedeki bazı mahallelere 19 saat su verilemeyecek
Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturmada Muhittin Böcek'in ek ifadesi alındı
Hatay Havalimanı'nda ikinci pistin yapım çalışması sürüyor
"Mavi vatan"ın hayat kurtaran elleri 7 gün 24 saat görev başında
Bakan Uraloğlu, Alanya Doğu Çevre Yolu'nun bir kısmını hizmete açacak

Benzer haberler

Bakan Uraloğlu, Alanya Doğu Çevre Yolu'nun bir kısmını hizmete açacak

Bakan Uraloğlu, Alanya Doğu Çevre Yolu'nun bir kısmını hizmete açacak

Türkiye'nin 5. nesil haberleşme uydusu Türksat 5B uzayda 4. yılını geride bıraktı

Erciyes Kayak Merkezi'nde sezon açıldı

Başkentte trafikte kalan ambulansa yolu motokurye açtı

Başkentte trafikte kalan ambulansa yolu motokurye açtı
Palandöken Kayak Merkezi'nde kayak sezonu yarın resmi olarak başlayacak

Palandöken Kayak Merkezi'nde kayak sezonu yarın resmi olarak başlayacak
Güney Marmara Otoyolu Projesi üretim merkezlerinin entegrasyonunun daha verimli olmasını sağlayacak

Güney Marmara Otoyolu Projesi üretim merkezlerinin entegrasyonunun daha verimli olmasını sağlayacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet