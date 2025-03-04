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Ekonomi

Otomotiv, şubatta yaklaşık 3 milyar dolarla en fazla ihracat yapan sektör oldu

Geçen ay en fazla ihracat yapan sektörler arasında kimyevi maddeler ve mamulleri 2,5 milyar dolarla ikinci, hazır giyim ve konfeksiyon sektörü 1,4 milyar dolarla üçüncü sırada yer aldı.

Ali Canberk Özbuğutu  | 04.03.2025 - Güncelleme : 04.03.2025
Otomotiv, şubatta yaklaşık 3 milyar dolarla en fazla ihracat yapan sektör oldu

İstanbul

Otomotiv endüstrisi, geçen ay en fazla ihracat yapan sektör oldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, şubat ayında sanayi grubu sektörlerinden otomotiv endüstrisi 2 milyar 980,7 milyon dolarlık ihracata imza attı. Söz konusu sektörü 2 milyar 495 milyon dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 1 milyar 358,6 milyon dolarla hazır giyim ve konfeksiyon sektörü takip etti.

Şubat ayında ihracatını en fazla artıran sektör yüzde 79,1 ile mücevher oldu.

Türkiye ihracatının yüzde 70,7'sini gerçekleştiren sanayi grubunun dış satımı geçen ay yüzde 1,3 azalışla 14,7 milyar dolar olarak hesaplandı. Şubatta, ihracatın yüzde 14,3'ünü oluşturan tarım grubunda yüzde 4,5'lik düşüşle 2 milyar 965,4 milyon dolarlık, ihracatın yüzde 2'sini oluşturan madencilik grubunda ise yüzde 7,4'lük gerilemeyle 418,5 milyon dolarlık dış satım yapıldı.

En fazla ihracat Almanya'ya

Geçen ay en fazla ihracat yapılan ilk üç ülke, 1,5 milyar dolarla Almanya, 1,1 milyar dolarla İtalya, 986,7 milyon dolarla Birleşik Krallık oldu. Bu dönemde en çok ihracat yapan ilk 3 kent ise 7,3 milyar dolarla İstanbul, 1,8 milyar dolarla Kocaeli ve 1,3 milyar dolarla Bursa olarak sıralandı.

TİM verilerine göre, sektörel bazda 2024 ve 2025'in şubat ayları ve son 12 aylık ihracat verileri, değişim oranları ve toplam içindeki payları şöyle (bin dolar):


1 - 28 ŞUBATSON 12 AYLIK
SEKTÖRLER20242025Değişim ('25/'24)Pay(25) (%)2023 - 20242024 - 2025Değişim ('25/'24)Pay(25) (%)
I. TARIM3.106.5892.965.424-4,514,335.874.19635.986.2160,313,7
A. BİTKİSEL ÜRÜNLER2.143.0382.081.687-2,910,024.201.70724.373.8290,79,3
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri1.046.8311.070.1692,25,212.576.16511.942.595-5,04,5
Yaş Meyve ve Sebze318.978319.3440,11,53.540.5903.388.924-4,31,3
Meyve Sebze Mamulleri234.170199.473-14,81,02.528.4172.669.8155,61,0
Kuru Meyve ve Mamulleri170.081146.638-13,80,71.703.8281.834.7647,70,7
Fındık ve Mamulleri196.631217.69410,71,01.967.4312.659.34835,21,0
Zeytin ve Zeytinyağı82.61141.196-50,10,2836.706739.582-11,60,3
Tütün76.26067.747-11,20,3912.046991.8158,70,4
Süs Bitkileri ve Mamulleri17.47519.42611,20,1136.524146.9877,70,1
B. HAYVANSAL ÜRÜNLER311.356276.117-11,31,33.639.4763.756.3973,21,4
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller311.356276.117-11,31,33.639.4763.756.3973,21,4
C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ652.195607.620-6,82,98.033.0137.855.990-2,23,0
Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri652.195607.620-6,82,98.033.0137.855.990-2,23,0
II. SANAYİ14.883.16814.695.576-1,370,7182.088.824184.901.9491,570,4
A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER1.213.1811.120.500-7,65,414.298.67113.832.049-3,35,3
Tekstil ve Hammaddeleri810.015760.192-6,23,79.615.3319.484.865-1,43,6
Deri ve Deri Mamulleri142.925132.489-7,30,61.772.4951.522.145-14,10,6
Halı260.241227.819-12,51,12.910.8462.825.039-2,91,1
B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM.2.618.7262.495.006-4,712,030.916.65830.832.676-0,311,7
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri2.618.7262.495.006-4,712,030.916.65830.832.676-0,311,7
C. SANAYİ MAMULLERİ11.051.26211.080.0700,353,3136.873.494140.237.2242,553,4
Hazırgiyim ve Konfeksiyon1.498.0311.358.571-9,36,518.958.70017.770.192-6,36,8
Otomotiv Endüstrisi3.127.6982.980.748-4,714,335.572.03937.276.6664,814,2
Gemi, Yat ve Hizmetleri141.283158.79012,40,82.178.9771.844.890-15,30,7
Elektrik ve Elektronik1.286.2531.296.3500,86,216.218.48616.697.3373,06,4
Makine ve Aksamları910.304813.127-10,73,911.371.14311.056.629-2,84,2
Demir ve Demir Dışı Metaller982.9331.021.5253,94,912.335.82412.541.7581,74,8
Çelik1.375.4141.242.480-9,76,015.186.33216.144.4556,36,1
Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri348.210321.456-7,71,54.554.8954.281.348-6,01,6
Mücevher481.097861.61779,14,17.663.1318.533.40411,43,2
Savunma ve Havacılık Sanayii299.895433.64444,62,15.608.0176.920.99023,42,6
İklimlendirme Sanayii600.143591.762-1,42,87.225.9507.169.555-0,82,7
III. MADENCİLİK452.010418.541-7,42,05.803.3765.987.9433,22,3
Madencilik Ürünleri452.010418.541-7,42,05.803.3765.987.9433,22,3
T O P L A M (TİM*)18.441.76718.079.540-2,087,0223.766.395226.876.1091,486,4
İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat ile Antrepo ve Serbest Bölgeler Farkı2.650.4172.696.1331,713,035.057.28635.785.2852,113,6
GENEL İHRACAT TOPLAMI21.092.18520.775.674-1,5100,0258.823.682262.661.3941,5100,0
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