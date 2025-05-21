Türkiye'den, Pakistan'daki terör saldırısına ilişkin terörle mücadelede işbirliği vurgusu
Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'da meydana gelen terör saldırısına ilişkin, "Türkiye olarak, terörün her türüne ve tezahürüne karşı ilkeli tutumumuzu yineliyor, Güney Asya'da terörle mücadelede işbirliğinin önemini vurguluyoruz." mesajını paylaştı.
Ankara
Bakanlık, Pakistan’ın Belucistan eyaletinde meydana gelen terör saldırısına ilişkin yazılı açıklama yaptı.
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Açıklamada, terör saldırısında çocuklar da dahil olmak üzere yaşanan can kayıplarından ve çok sayıda kişinin yaralanmasından derin üzüntü duyulduğu belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:
"Bu menfur saldırıyı kınıyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Türkiye olarak, terörün her türüne ve tezahürüne karşı ilkeli tutumumuzu yineliyor, Güney Asya'da terörle mücadelede işbirliğinin önemini vurguluyoruz.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.