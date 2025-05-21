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Dünya

Almanya’da yabancılar Alman vatandaşlarından daha yüksek kira ödüyor

Almanya’da, konut piyasasında yabancıların Alman pasaportu olanlara kıyasla ortalama olarak yüzde 9,5 daha yüksek kira ödediği bildirildi.

Bahattin Gönültaş  | 21.05.2025 - Güncelleme : 21.05.2025
Almanya’da yabancılar Alman vatandaşlarından daha yüksek kira ödüyor

Berlin

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), ülkede 2022 nüfus sayımı sonuçlarına dayanarak kira ödemelerine ilişkin araştırmasının sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, ülkede Almanya pasaportu olmayanlar için ortalama net kira metrekare başına 7,75 avro iken, ülke vatandaşları için bu rakam metrekare başına 7,08 avro oldu. Böylece, ülke vatandaşı olmayanlar Almanlardan yüzde 9,5 daha fazla kira ödemek zorunda kaldı.

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Araştırmada, kira farkı ile ikamet edilen yerin büyüklüğü arasında da bir korelasyon tespit edildi. Nüfusu 50 bin ila 100 bin arasında olan orta büyüklükteki şehirlerde bu fark yüzde 6,6 ile en düşük düzeydeyken, nüfusu 10 binden az olan küçük yerlerde yaşayan yabancılar yüzde 10,6 daha yüksek kira ödemek zorunda kaldı.

Destatis, söz konusu kira farkının bir sebebinin Almanya vatandaşı kiracıların ortalama olarak daha büyük dairelerde yaşaması ve bu dairelerin metrekare başına daha ucuza kiralanması olduğunu belirtti.

Ortalama olarak, yabancılar 85,7 metrekarelik dairelerde yaşarken, Alman vatandaşları 109,6 metrekare yaşam alanına sahip dairelerde yaşıyor.

Bunun yanında, Alman vatandaşlarının yüzde 54'ü kendi sahip oldukları evlerde yaşarken, yabancıların yüzde 22’si kendi evlerinde yaşıyor.

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