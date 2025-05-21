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Teknoloji

Teknoloji dünyasını buluşturan GITEX Europe 2025 başladı

Teknoloji devlerinden girişimlere binlerce şirketin katılım sağladığı teknoloji fuarı GITEX Europe 2025, Almanya'nın başkenti Berlin'de kapılarını ziyaretçilere açtı.

Tolga Yanık  | 21.05.2025 - Güncelleme : 21.05.2025
Teknoloji dünyasını buluşturan GITEX Europe 2025 başladı

Berlin

Teknolojinin yanı sıra girişimleri ve dijital yatırımları da kapsayan Messe Berlin'deki etkinlik, 1400'den fazla büyük teknoloji şirketine ev sahipliği yapıyor.

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NVIDIA'dan Lenovo'ya, SAP'den Dell'e dünyanın öne çıkan birçok teknoloji şirketinin katıldığı fuar, yapay zeka temasıyla gerçekleştiriliyor.

67 ülkeden teknoloji şirketlerinin ürünlerini sergilediği etkinlikte Türkiye'nin de pavilyonu bulunuyor. Bu pavilyonda çok sayıda yerli şirket, dijital dönüşümden endüstriyel yazılım çözümlerine kadar geliştirdikleri çözümleri ziyaretçilere tanıtıyor.

Fuara Türkiye'den şu şirket ve kurumlar katılıyor:

"Ambeent, Astromatik, Atmosware, Atolye15, Biruni Teknopark, Boardoza, Brandefense, CloudOffix, CMV Teknoloji, Data Market, Datassist, DZD Tech, ElektraWeb, Enoca, Itobe, Konvo, Logo, LST Yazılım, Magarsus, MİA Teknoloji, Nevitech, Nexrone, Plantiary, Tangotech, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Derneği, Telenity, Trex, Universal Yazılım, vMind, Yetenex."

Alanında uzman 500'den fazla konuşmacı katılıyor

Ana teması yapay zeka olan etkinlik, KOBİ'ler, siber güvenlik, kuantum bilişim, küresel şehirler, yeşil teknoloji ile girişim ve yatırımlar temalarını da kapsıyor. Bu alanlara yönelik eş zamanlı olarak fuarda etkinlikler düzenleniyor.

Değeri 1 milyar doların üzerinde olan dünyanın farklı ülkelerinden 32 "unicorn"un katıldığı etkinlikte, 600'den fazla küresel yatırımcı bulunuyor.

Etkinliğe şirketlerin yanı sıra 500'den fazla alanında uzman konuşmacı katılıyor. Dünyanın öne çıkan teknoloji şirketlerinin üst düzey isimlerinden teknoloji politikalarına odaklanan kurumların yöneticilerine kadar birçok isim GITEX Europe 2025'te görüşlerini paylaşıyor.

Yapay zeka devi OpenAI'dan birçok yapay zeka şirketinin yöneticisine kadar çok sayıda uzman ismin katıldığı etkinlikte, yapay zeka ekosistemi kapsamlı şekilde ele alınıyor.

Yapay zeka alanındaki çalışmalarıyla bilinen Nobel Fizik Ödülü sahibi Geoffrey Hinton da etkinlikte konuşma yaptı. Hinton, yapay zekaya dair görüşlerini katılımcılarla paylaştı.

KAOUN International ve Dubai Dünya Ticaret Merkezi tarafından organize edilen etkinlik, 23 Mayıs'a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

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