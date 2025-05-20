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Ekonomi

Türkiye'nin bal üretim şampiyonu Ordu'dan bin ton ihracat hedefi

Türkiye'de bal üretiminde ilk sırada yer alan Ordu'da bu yıl bin ton bal ihracatı hedefleniyor.

Hayati Akçay  | 20.05.2025 - Güncelleme : 20.05.2025
Türkiye'nin bal üretim şampiyonu Ordu'dan bin ton ihracat hedefi Fotoğraf: Hayati Akçay/AA

Ordu

İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, AA muhabirine, Türkiye'de bal üretiminde birinci sırada bulunan Ordu'da, yıllık ortalama 13 bin ton bal üretimi gerçekleştiğini söyledi.

Kentte bulunan çoğu gezgin olmak üzere 3 bin 500 kayıtlı arıcının 640 bini aşkın kovanda üretim yaptığına dikkati çeken Yılmaz, arıcılık sektörünün Ordu için önemine işaret etti.

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Yılmaz, gezgin arıcıların yaylalarda ürettikleri balların büyük çoğunluğunu iç piyasada pazarladığını belirterek, kentten yapılan bal ihracatında da son yıllarda artış olduğunu ifade etti.

"Arıcılık sektörü ilimiz ekonomisine yaklaşık 2,5 milyar liralık katkı sağlıyor. İhracatla birlikte bu katkının artmasını bekliyoruz." diyen Yılmaz, şöyle konuştu:

"Son yılların ihracat verilerine baktığımızda; 2019 yılında 180 ton bal ihracatı gerçekleştirmişiz. 2022 ve 2023 yıllarında ihracat rakamlarımız 700 tonun üzerine çıkmıştı. 2024 yılında ise iklimsel nedenlerden dolayı üretimde yaşanan düşüş nedeniyle 590 ton bal ihracatı gerçekleştirmiştik. Bu yılın ocak-nisan döneminde 283 ton bal ihraç edildi. Önümüzdeki süreçte bal ihracatının hem hızlanmasını hem de artmasını bekliyoruz. Ordu olarak hedefimiz bu yıl içerisinde bin ton bal ihracatı gerçekleştirmek. Arıcılık sektörünün bu ilin ekonomisine daha fazla katkı sunması için farklı projeler uygulayarak hem sektörü hem de ihracatımızı artırmaya gayret gösteriyoruz."

Yılmaz, ihraç edilen balın analizinin de kentte yapıldığına değinerek, şunları kaydetti:

"Bal genellikle Avrupa Birliği ülkelerine gönderiliyor. Bu ülkelerin başında Almanya, Hollanda, Belçika ve İngiltere geliyor. Bu ülkelerin dışında ABD ile Birleşik Arap Emirlikleri'ne bal ihracatı gerçekleştiriyoruz. Ülkeler bazında yeni hedeflenen ülkeler, yerler var. Bunların başında Fransa geliyor. İnşallah düzenli olarak bal ihraç etmeye devam edeceğiz. İhracat yaptıkça Ordu'da üretilen bal da hak ettiği değere ulaşıyor."

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