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Ekonomi

"Fındığın belalısı" kahverengi kokarcaya karşı 200 bini aşkın samuray arısı hazır

Fındık başta olmak üzere birçok meyve ve sebzeye zarar veren kahverengi kokarca ile mücadelede ilaçlama çalışmalarının yanı sıra biyolojik mücadele için samuray arısı üretimine devam ediliyor.

Gültekin Yetgin, Hayati Akçay  | 11.04.2025 - Güncelleme : 11.04.2025
"Fındığın belalısı" kahverengi kokarcaya karşı 200 bini aşkın samuray arısı hazır

Ordu

Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanan "Kahverengi Kokarca ile Mücadele Eylem Planı" çerçevesinde Ordu ve Giresun'da ocak ayında tamamlanan ilaçlama çalışmaları ilkbaharla yeniden başladı.

Ordu'da kışı geçirdiği alanlardan hava sıcaklıklarının yükselmesiyle çıkmaya başlayan kahverengi kokarcaya karşı 330 bin kışlağın ilaçlanması planlanıyor.

Giresun'da ise İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce koordine edilen çalışmalar kapsamında İŞKUR aracılığıyla istihdam edilen 35 personele ilaçlama uygulaması eğitimi verildi.

Gerekli ekipman, ilaç ve koruyucu donanım sağlanan personeller il genelinde köy ile mahallelerdeki evler, depolar, kullanılmayan yapılar gibi alanlarda ilaçlama çalışmaları gerçekleştiriyor.

Biyolojik mücadele kapsamında ise Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü bünyesindeki Fındık Araştırma Enstitüsü'nde üretilen samuray arısı sayısı 200 binin üzerine çıktı.

Ordu İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, AA muhabirine, kahverengi kokarca zararlısının kentte görülmeye başladığı günden bugüne yoğun bir mücadele verdiklerini söyledi.

Kokarca zararlısıyla en büyük mücadelenin sahada ilaçlama yapmak olduğuna işaret eden Yılmaz, Ordu'da kışlak ilaçlamalarının ilk etabına 15 Ekim'de başladıklarını, ilçe tarım müdürlükleri, ziraat odaları ve muhtarlar öncülüğünde 15 ilçede ilaçlama gerçekleştirildiğini ifade etti.

İlk etapta 265 bin kışlağın ilaçlandığını aktaran Yılmaz, bu süreçte 450 ekibin kahverengi kokarcanın bertaraf edilmesi için mesai yaptığını dile getirdi.

"Popülasyonu ciddi oranda baskılamak istiyoruz"

Yılmaz, kışlak ilaçlama çalışmalarının ikinci etabına geçildiğini ifade ederek, "Şu anda yaptığımız ikinci etap kışlak ilaçlama çalışmalarını 19 ilçemizde ve tespit edilen 330 bin kışlağı ilaçlamak suretiyle gerçekleştireceğiz." dedi.

Bu dönemde kokarcaların hareketlendiği ve kışlakları terk etmeye başladığını anlatan Yılmaz, şöyle devam etti:

"Kahverengi kokarca zararlısının popülasyonunu ciddi oranda baskılamak istiyoruz. Hedefimiz bu böceğin tarım ürünlerimize verdiği zararı minimize ederek en alt seviyeye indirmek. İnşallah bu mücadelenin sonunda başaracağız. Kokarcayla ilgili ilaçlamanın yanı sıra mekanik mücadele, biyo-teknik mücadele ve biyolojik mücadelelerimiz sürüyor."

İkinci etap ilaçlama için devletin sağladığı destekle 5 bin 355 litre ilaç alımı gerçekleştirdiklerini belirten Yılmaz, kokarca zararlısında etkin rol oynayan feromon tuzakların dağıtıldığını vurguladı.

Mücadelede kullanılan ilaçların tamamının devlet kaynaklı olduğuna işaret eden Yılmaz, "İlaç konusunda hiçbir sıkıntımız yok. Aynı şekilde üreticilere dağıtılan feromon tuzaklar Bakanlığımızın verdiği kaynaklarla dağıtılmıştır. Devletimiz tüm imkanlarını bu iş için seferber etmiş durumda. Devletimizin bize sağladığı destekle kararlı bir şekilde bu işte başarıya ulaşmak için çalışmalarımız devam ediyor." şeklinde konuştu.

Samuray arıları haziranda salınacak

Giresun'daki Fındık Araştırma Enstitüsü'nün Müdürü Dr. Yusuf Bilgen samuray arılarının haziran ayının başı veya ortası itibarıyla salınacağını bildirdi.

Ramazan Bayramı'nda da üretime ara vermeden çalışmalarına devam ettiklerini aktaran Bilgen, "Mayıs ayının son haftası itibarıyla samuray arısı üretiminde hedeflenen 300 bin rakamına ulaşacağız." dedi.

Bilgen, ortalama hava sıcaklığı 14 dereceye ulaştığında kahverengi kokarcanın uçuşlarının başladığına dikkati çekerek, yılın bu döneminden itibaren üreticilerin feromon tuzaklarla "cezbet yok et" tekniğiyle de kahverengi kokarcaya karşı mücadele edebileceğini kaydetti.


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