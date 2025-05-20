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Ekonomi

5. Katar Ekonomik Forumu Doha'da başladı

Dünyanın dört bir yanından üst düzey birçok konuşmacı ve panelistin katılacağı "5. Katar Ekonomik Forumu" başladı.

Ali Altunkaya  | 20.05.2025 - Güncelleme : 20.05.2025
5. Katar Ekonomik Forumu Doha'da başladı Fotoğraf: Sachihiro Omura/AA

Doha

Başkent Doha'da, "2030'a Giden Yol: Küresel Ekonomiyi Dönüştürmek" temasıyla Bloomberg News tarafından düzenlenen ve iki gün sürmesi planlanan forumun açılışına, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin yanı sıra Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman bin Casim Al Sani ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile 50 ülkeden 1000'in üzerinde hükümet ve şirket yetkilisi katıldı.

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Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Al Sani, forumun açılışında yaptığı konuşmada, Doha’da devam eden Gazze ateşkes müzakerelerine ve küresel ekonomiye değindi.

"Gazze'de benzeri görülmemiş bir insani felaket yaşanıyor. Katar'ın Mısır ve ABD'deki ortaklarıyla birlikte bu savaşı sona erdirmek için gösterdiği çabalara rağmen, sükunet fırsatlarının giderek azaldığına tanık oluyoruz." ifadelerini kullanan Al Sani, yaptırımların kaldırıldığı Suriye ile ilgili de "ABD'nin Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırma kararı doğru yönde atılmış önemli bir adımdır ve bölgenin istikrarını desteklemeye katkıda bulunacak benzer adımların atılmasını sabırsızlıkla bekliyoruz." dedi.

Bakan Al Sani, Katar Ekonomik Forumun, küresel ekonomik ve jeopolitik konularda yapıcı fikirlerin ve mevcut zorlukların üstesinden gelmek için yenilikçi tekliflerin sunulduğu küresel bir platform haline geldiğini dile getirdi.

Forumda, küresel ekonomiyi şekillendiren temel temalar tartışılacak.

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