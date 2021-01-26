Euro
8.93
Dolar
7.35
BIST 100
1,543.12
Altın
1,855.20
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Ortadoğu Araştırmaları Merkezi: Körfez ülkelerinin uluslararası yatırımlarının dış politika hedefleri var

Ortadoğu Araştırmaları Merkezi'nin (ORSAM) raporunda, Körfez ülkelerinin uluslararası yatırımlarının, ekonomik çeşitlilikten ziyade dış politika hedeflerini elde etmeye yönelik yapıldığına işaret edildi.

Şerife Çetin   | 26.01.2021
Ortadoğu Araştırmaları Merkezi: Körfez ülkelerinin uluslararası yatırımlarının dış politika hedefleri var

Ankara

Ankara merkezli düşünce kuruluşu Ortadoğu Araştırmaları Merkezi'nin (ORSAM) tarafından yayımlanan "Dış Politika Enstrümanları Olarak Yatırımlar: Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Katar Örnekleri" başlıklı raporda, Körfez ülkelerinin küresel düzeyde artan ekonomik yatırımlarına dikkat çekildi. 

Söz konusu ülkelerin spor, kültür, hava yolları, limanlar, medya, eğitim ve enerji gibi alanlarda uluslararası yatırımlarının son dönemde arttığına işaret edilen raporda, "Körfez ülkelerinin bahsi geçen alanlara yatırımlarının siyasi bir boyutu da bulunuyor." vurgusu yapıldı.

Raporda, ülkeler tarafından yatırımların "ekonomik çeşitlilik" elde etmeyi hedeflediği savunulsa da özellikle Batı ülkeleri söz konusu olduğunda, temel amacın dış politika odaklı olduğu aktarıldı.

"Dış politika satın almayı hedefliyorlar"

Körfez ülkelerinin yatırımlar yoluyla dış politika hedeflerine ulaşmasının üç boyutu olduğu belirtilen raporda, ilk olarak bahsi geçen ülkelerin yatırımlarla "dış politika satın aldığı" kaydedildi.

Raporda, "Körfez ülkeleri, yatırım yaptıkları ülkelerde dış politika satın almayı hedefliyor. Örneğin, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan'ın Londra'da bir emlak imparatorluğu bulunurken, Suudi Arabistan'ın Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Batı ülkelerinde gelişmiş teknolojik teçhizat ve son derece lüks gayrimenkule yatırım yapıyor." örneklerine yer verildi.

İkinci boyutun Körfez ülkeleri arasındaki rekabet olduğu dile getirilen raporda, uluslararası yatırımlarla bölge ülkelerinin birbirine karşı avantaj sağlamaya çalıştığı değerlendirildi.

Körfez ülkelerinin uluslararası yatırımlarıyla ilgili üçüncü boyutun ise "nüfuz alanında bölgesel rekabet" olduğu kaydedilen raporda, böylece diğer bir bölgesel ülkenin başka bir ülkede yatırım vasıtasıyla etki alanını genişletmesini engellemenin amaçlandığı ifade edildi.

Raporda, Körfez ülkelerinin, Afrika Boynuzu'nda enerji, limanlar, emlak sektörü gibi alanlara yatırım yaptığına, yatırımların İngiltere ve Fransa gibi Avrupa ülkelerinde gayrimenkul ve spora odaklandığına, ABD'de ise eğitim odaklı olduğuna dikkat çekildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İçişleri Bakanlığından kayak merkezlerindeki otellerde uygulanacak Kovid-19 tedbirleriyle ilgili genelge
Kolombiya Savunma Bakanı Trujillo Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
AB'den aşı üreticilerine 'yükümlülük' uyarısı
Malezya, Rusya ve Çin'den 18,4 milyon doz Kovid-19 aşısı alacak
Yeni Zelanda Kovid-19 nedeniyle sınırlarını 2021'in büyük bölümünde kapalı tutacak

Benzer haberler

Ortadoğu Araştırmaları Merkezi: Körfez ülkelerinin uluslararası yatırımlarının dış politika hedefleri var

Ortadoğu Araştırmaları Merkezi: Körfez ülkelerinin uluslararası yatırımlarının dış politika hedefleri var

İsrail gazetesi: ABD, İsrail'den aldığı hava savunma sistemlerini Körfez'deki üslerine yerleştirecek

Milli tenisçi Çağla Büyükakçay'dan Birleşik Arap Emirlikleri'nde çiftler şampiyonluğu

İranlı uzmanlara göre Körfez krizinin çözümü Doha-Tahran ilişkilerini olumsuz etkilemeyecek

İranlı uzmanlara göre Körfez krizinin çözümü Doha-Tahran ilişkilerini olumsuz etkilemeyecek
Mısır ile Katar arasındaki diplomatik ilişkiler yeniden başlıyor

Mısır ile Katar arasındaki diplomatik ilişkiler yeniden başlıyor
Katar'dan Gazze'de atık su istasyonu ve su kuyusu projelerine 478 bin dolarlık destek

Katar'dan Gazze'de atık su istasyonu ve su kuyusu projelerine 478 bin dolarlık destek