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Ekonomi

Organize sanayi bölgeleri istihdamda yılı rekorla kapatıyor

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu Başkanı Memiş Kütükcü, organize sanayi bölgelerinin (OSB) 2022 yılında Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırarak, 2 milyon 500 bin istihdam rakamına ulaştığını söyledi.

Abdullah Doğan   | 30.12.2022
Organize sanayi bölgeleri istihdamda yılı rekorla kapatıyor Kaynak: OSBÜK

Konya

Kütükcü, AA muhabirine, organize sanayi bölgesi olmayan il kalmadığını dile getirdi.

Türkiye’deki OSB sayısının 386'ya ulaştığını ifade eden Kütükcü, "352'si Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na, 34'ü Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı olmak üzere toplam 386 OSB'mizin şu anda 272'si işletme aşamasında. Diğer OSB'lerimizde yer seçimi, kamulaştırma, planlama gibi süreçler devam ediyor." dedi.

Organize sanayi bölgelerinin Türkiye'nin sanayi üretiminde lokomotiflik rolünü sürdürdüğünü aktaran Kütükcü, 67 bin işletmenin faaliyet gösterdiği OSB'lerin Türkiye'nin sanayi üretiminin yüzde 45'ini gerçekleştirdiğini kaydetti.

Bu yıl 18 şehirde 23 yeni OSB kuruldu

OSB'lerin 2022 yılında istihdamda da yeni bir rekor kırdığını vurgulayan Kütükcü, şunları kaydetti:

"Organize sanayi bölgelerimiz 2022 yılında tüm zor şartlara ve olağanüstü artan maliyetlere rağmen üretimlerini hiç aksatmadan sürdürdü. Organize sanayi bölgelerimiz bu yıl 188 bin kişiye daha yeni istihdam sağlayarak, 2 milyon 500 bin istihdamla Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı. Türkiye'de sanayide toplam 5 milyon çalışanın yarısı organize sanayi bölgelerimizde istihdam ediliyor."

Kütükcü, 2022 yılında Adana, Adıyaman, Aksaray, Bilecik, Hatay, İstanbul, Kahramanmaraş, Nevşehir, Zonguldak'ın da aralarında olduğu 18 şehirde 23 yeni OSB kurulduğunu da sözlerine ekledi.

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