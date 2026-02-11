Dolar
43.64
Euro
51.87
Altın
5,077.81
ETH/USDT
2,000.70
BTC/USDT
68,313.00
BIST 100
13,826.32
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile bir araya geldi.
logo
Ekonomi

OPEC'in günlük ham petrol üretimi ocakta 135 bin varil azaldı

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) günlük ham petrol üretimi, ocak ayında önceki aya göre 135 bin varil azalarak 28 milyon 453 bin varile geriledi.

Firdevs Yüksel  | 11.02.2026 - Güncelleme : 11.02.2026
OPEC'in günlük ham petrol üretimi ocakta 135 bin varil azaldı

İstanbul

OPEC'in aylık petrol piyasası raporuna göre, geçen ay üretimde en fazla artış Irak'ta görüldü. Ülkede günlük üretim 38 bin varil artışla 4 milyon 157 bin varile çıktı.

Üretimin en çok düştüğü ülkeler ise Venezuela ve İran oldu. Venezuela'da günlük üretim 87 bin varil azalarak 830 bin varile gerilerken, İran'da günlük üretim 81 bin varil düşüşle 3 milyon 129 bin varil oldu.

Böylece OPEC'in günlük ham petrol üretimi, ocakta önceki aya göre 135 bin varil azalarak 28 milyon 453 bin varile geriledi.

Öte yandan, OPEC ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun günlük toplam ham petrol üretimi aynı dönemde 439 bin varil azalarak 42 milyon 448 bin varil olarak kayıtlara geçti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

OPEC, talep tahminini korudu

OPEC, bu yıl ve gelecek yıla ilişkin küresel petrol talebi artış öngörüsünü değiştirmedi.

Buna göre, talebin bu yıl geçen yıla kıyasla günlük 1 milyon 380 bin varil artarak 106 milyon 520 bin varile ulaşması bekleniyor.

Talebin, bu yıl OECD dışı ülkelerde günlük 1 milyon 230 bin varil artışla 60 milyon 460 bin varil, OECD ülkelerinde ise günlük 150 bin varil artışla 46 milyon 60 bin varil seviyesinde gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

Gelecek yıl ise küresel talebin bu yıla kıyasla günlük 1 milyon 340 bin varil artarak yaklaşık 107 milyon 860 bin varil olacağı öngörülüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Adalet Bakanı Gürlek'ten yeni görevine ilişkin paylaşım
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den Erzurum halkına "veda" mesajı
Meteorolojiden bazı bölgeler için fırtına ve sağanak uyarısı
Türkiye'den Kanada'daki silahlı saldırıda hayatını kaybedenler için taziye mesajı
Adalet ve İçişleri Bakanlıklarında devir teslim törenleri yapıldı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

OPEC'in günlük ham petrol üretimi ocakta 135 bin varil azaldı

OPEC'in günlük ham petrol üretimi ocakta 135 bin varil azaldı

Suriye Petrol Şirketi yetkilileri Haseke'deki Rümeylan ile Süveydiyye petrol sahalarında incelemelerde bulundu

AB'den Rusya'ya yeni yaptırım hazırlığı

TPAO ile Chevron arasında petrol ve gaz arama ve üretimi için mutabakat zaptı imzalandı

TPAO ile Chevron arasında petrol ve gaz arama ve üretimi için mutabakat zaptı imzalandı
Venezuela'dan, müdahale sonrası ABD'ye ilk kez LPG sevkiyatı

Venezuela'dan, müdahale sonrası ABD'ye ilk kez LPG sevkiyatı
Trump, petrol tedarikiyle ilgili Küba ile görüşmelere başlandığını bildirdi

Trump, petrol tedarikiyle ilgili Küba ile görüşmelere başlandığını bildirdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet