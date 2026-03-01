Dolar
Ekonomi

OPEC+ üyesi 8 ülke, nisanda petrol üretimini günlük 206 bin varil artıracak

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu üyesi 8 ülke, nisanda petrol üretimini günlük 206 bin varil artırma kararı aldı.

Firdevs Yüksel  | 01.03.2026 - Güncelleme : 01.03.2026
İstanbul

OPEC'ten yapılan açıklamaya göre, Suudi Arabistan, Rusya, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Kazakistan, Cezayir ve Umman, küresel piyasa koşulları ve görünümünü değerlendirmek üzere çevrim içi toplandı.

Nisan 2023'te açıklanan günlük 1,65 milyon varillik ek gönüllü üretim kesintisinin ele alındığı toplantıda, "istikrarlı küresel ekonomik görünüm ve düşük petrol stoklarının yansıttığı mevcut sağlıklı piyasa temellerine" dikkati çeken ülkeler, nisanda petrol üretimini günlük 206 bin varil artırma kararı aldı.

Ülkelerin ayrıca, piyasa koşullarına bağlı olarak gönüllü üretim kesintilerinin kademeli olarak kısmen ya da tamamen geri getirilebileceği kaydedildi.

Grubun bir sonraki toplantısı 5 Nisan'da yapılacak.

Üretim kesintileri

OPEC+ grubunun üretim kesintileri, Mart 2025 itibarıyla günlük 5,85 milyon varil seviyesine ulaşmıştı. Küresel petrol talebinin yaklaşık yüzde 5,7'sine karşılık gelen bu miktar, grubun Ekim 2022'de açıkladığı günlük 2 milyon varillik üretim kesintisi, Nisan 2023'te duyurduğu günlük 1,65 milyon varillik gönüllü kesinti ile Kasım 2023'te ilan ettiği günlük 2,2 milyon varillik ek kesintiden oluşuyordu.

Söz konusu ülkeler, geçen yılın nisan-eylül döneminde kademeli üretim artışına giderek bu kesintilerin günlük 2,2 milyon varillik bölümünü geri aldı. Ekim 2025'ten itibaren ise günlük 1,65 milyon varillik gönüllü kesintinin kademeli olarak geri çekilmesi süreci başlatıldı. En son Aralık 2025'te üretimini artıran grup, bu yılın ocak-mart döneminde ise mevsimsel nedenlerle üretim artışlarına ara vermişti.

