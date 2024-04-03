Dolar
31.94
Euro
34.44
Altın
2,276.55
ETH/USDT
3,313.90
BTC/USDT
65,989.00
BIST 100
8,984.45
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ankara’da Hurdacılar Sitesi’ndeki atıl lastiklerin bulunduğu alanda kent genelinden de görülen yangın çıktı Ankara’da Hurdacılar Sitesi’ndeki atıl lastiklerin bulunduğu alanda kent genelinden de görülen yangın çıktı Ankara'da İvedik Hurdacılar Sitesi'nde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor
logo
Ekonomi

Nijerya'da açılan Afrika'nın en büyük rafinerisi petrol ürünleri tedarikine başladı

Petrol ve doğal gaz zengini Nijerya'da açılan Afrika kıtasının en büyük petrol rafinerisi olan Dangote Petrol Rafinerisinin yerel pazara petrol ürünleri tedarik etmeye başladığı bildirildi.

Adam Abu-bashal  | 03.04.2024 - Güncelleme : 03.04.2024
Nijerya'da açılan Afrika'nın en büyük rafinerisi petrol ürünleri tedarikine başladı

Abuja

Ulusal basındaki haberlere göre, Dangote'nin Grup Yöneticisi Devakumar Edwin, yaptığı açıklamada, rafinerinin yerel pazara dizel ve jet yakıtı sevkiyatına başladığını belirtti.

Ellerinde yüksek miktarda petrol ürünü olduğunu kaydeden Edwin, bu ürünlerin hem deniz hem de kara yoluyla tahliye edildiğini ifade etti.

Edwin, gemilere tipik olarak en az 26 milyon litre yakıt yüklendiğini ve verimliliği en üst düzeye çıkarmaya çalıştıklarını söyledi.

Afrika en büyük petrol rafinerisi

Afrika'nın en zengin iş adamlardan Nijeryalı Aliko Dangote tarafından ülkenin ticari kenti Lagos'ta inşa ettirilen ve yaklaşık 19 milyar dolara mal olan Dangote Petrol Rafinerisi ocakta üretime başlamıştı.

Dangote Petrol Rafinerisi, ülkenin Lagos eyaletinin Lekki bölgesinde, Atlantik Okyanusu açıklarında yer alıyor.

Kıtanın en büyük petrol rafinerisi olarak bilinen Dangote, tam kapasite çalıştığında Nijerya'nın rafine ürün ihtiyacının tamamını karşılayabilecek.

Nijerya, Afrika'nın en büyük petrol üreticisi olmasına rağmen rafineri sayısının yetersizliği nedeniyle yakıtının neredeyse tamamını ithal ediyor.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Görevini usulüne göre yapmayan yapı denetim firmalarına 97 milyon lira ceza
MSB'nin düzenlediği "21. Dönem Personel Kurtarma Temel Eğitimi" tamamlandı
İstanbul'da helikopter destekli huzur uygulaması
İçişleri Bakanlığı, 1608 sözleşmeli personel alacak
Türkiye'nin Gazze'ye yaptığı insani yardımlar 42 bin tona ulaştı

Benzer haberler

Nijerya'da açılan Afrika'nın en büyük rafinerisi petrol ürünleri tedarikine başladı

Nijerya'da açılan Afrika'nın en büyük rafinerisi petrol ürünleri tedarikine başladı

Nijerya'da menenjit salgınında 3 ayda 202 kişi hayatını kaybetti

Nijerya'daki silahlı saldırıda ölü sayısı 66'ya yükseldi

Türkiye Diyanet Vakfı, Nijerya'da 40 su kuyusu ve vakıf çeşmesi açtı

Türkiye Diyanet Vakfı, Nijerya'da 40 su kuyusu ve vakıf çeşmesi açtı
Nijerya'da bir haftada Lassa ateşi hastalığından 20 kişi öldü

Nijerya'da bir haftada Lassa ateşi hastalığından 20 kişi öldü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet