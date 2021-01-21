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Ekonomi

MÜSİAD, yüksek faiz oranlarının yatırımlar üzerindeki olası negatif etkilerini değerlendirdi

MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, "Yatırımcıların, üretim ve ticareti canlandırmak, istihdamı artırmak ve neticede enflasyonu baskılamak adına planlamalarının yüksek faiz etkisi ile dışlanmaması gerektiği kanaatindeyiz" dedi.

Murat Birinci   | 21.01.2021
MÜSİAD, yüksek faiz oranlarının yatırımlar üzerindeki olası negatif etkilerini değerlendirdi

Istanbul

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan,  Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) bugünkü faiz kararı öncesi, yüksek faiz oranlarının yatırımlar üzerindeki olası negatif etkilerine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Merkez Bankasının fiyat istikrarı hedefinin, gerek söylem gerekse yöntem olarak yepyeni bir dönemi başlattığını belirten Kaan, "Fiyat istikrarı üzerine odaklanan bir para politikası, bizleri umutlandırmaktadır." ifadesini kullandı.

Kaan, artan kur baskısı nedeniyle milli para biriminin değerlenmesi amacıyla artırılan faiz oranının aynı zamanda ülkenin bu süreçte ihtiyaç duyduğu sermaye girişlerini de artırmak üzere mevcut enflasyon göz önüne alınarak belli bir düzeye çekildiğini aktardı.

Bu zorunlu müdahalenin bağımsız Merkez Bankası yönetiminin uhdesinde ülke menfaatleri uğruna yapıldığına dair güvenlerinin tam olduğunu vurgulayan Kaan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ancak 'bir ülkede paranın gücünü o ülkenin üretim ve yatırım gücü belirler' yaklaşımımızdan hareketle MÜSİAD olarak biz, kalıcı bir fiyat istikrarının, planlı ve sürekli bir yatırım, üretim ve ticaret senkronizasyonundan geçtiğini savunmaktayız. Dönemin koşullarına uygun bir refleks olarak gelişen faiz artırımının bir düzeye kadar tolere edilebildiği, aksi halde, özellikle yatırımlar üzerinde bırakacağı yıkıcı etkinin de altını çizmek isteriz.

Yatırımcıların, üretim ve ticareti canlandırmak, istihdamı artırmak ve neticede enflasyonu baskılamak adına planlamalarının yüksek faiz etkisi ile dışlanmaması gerektiği kanaatindeyiz. Gerek milli yatırımcılar gerekse doğrudan yabancı yatırımlar açısından daha uygun bir ortamın sağlanması ve bu ortamın üretim ve ihracata dönüşmesi temel hedefimizdir. Bu tespitten hareketle belli bir noktadan sonra faiz oranlarındaki aşağı yönlü hareketlerin yatırımlar açısından elzem olduğu açıktır."

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