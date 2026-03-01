Dolar
Ekonomi

TCMB nezdinde Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerine başlanacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), banka nezdinde Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerine başlanacağını duyurdu.

Burhan Sansarlıoğlu  | 01.03.2026 - Güncelleme : 01.03.2026
TCMB nezdinde Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerine başlanacak

İstanbul

TCMB açıklamasında, "Döviz piyasasının sağlıklı çalışması, döviz kurlarında gözlenebilecek oynaklıkların engellenmesi ve döviz likiditesinin dengelenmesi amacıyla TCMB nezdinde Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerine başlanacaktır." ifadesine yer verildi.

TCMB, 1 hafta vadeli repo ihalelerine bir süreliğine ara verilmesinin kararlaştırıldığını duyurdu.

TCMB açıklamasında, finansal piyasalarda yaşanan gelişmeler dikkate alınarak, 1 hafta vadeli repo ihalelerine bir süreliğine ara verilmesinin kararlaştırıldığı bildirildi.

