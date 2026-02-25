Dolar
Ekonomi

TCMB, iki şirkete faaliyet izni verdi, bir kuruluşun faaliyet izni kapsamını genişletti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Hangipara Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ ile Logo Ödeme Hizmetleri AŞ’ye faaliyet izni verirken, Paratika Ödeme Hizmetleri AŞ’nin faaliyet izni kapsamının genişletilmesine karar verdi.

Mücahit Enes Sevinç  | 25.02.2026 - Güncelleme : 25.02.2026
TCMB, iki şirkete faaliyet izni verdi, bir kuruluşun faaliyet izni kapsamını genişletti

Istanbul

TCMB'nin söz konusu kararları, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Karara göre, Hangipara Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Kanunu kapsamında ödeme hizmetleri ile elektronik para ihracı hizmeti sunmak üzere elektronik para kuruluşu olarak faaliyet gösterebilecek.

Ayrıca, aynı kanun kapsamında Logo Ödeme Hizmetleri AŞ'ye de ödeme hizmeti sunmak üzere faaliyet izni verilirken, Paratika Ödeme Hizmetleri AŞ'nin de faaliyet izni genişletildi.

