Euro
7.66
Dolar
6.77
BIST 100
110,413.20
Altın
1,684.53
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Moody's Türkiye'nin kredi notu ve görünümüne ilişkin güncelleme yapmadı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kredi notu ve not görünümüne ilişkin güncelleme yapılmadığını duyurdu.

Dilara Zengin   | 06.06.2020
Moody's Türkiye'nin kredi notu ve görünümüne ilişkin güncelleme yapmadı

Washington

Moody's'den yapılan yapılan açıklamada, takvimde hakkında değerlendirilme yapılması için 5 Haziran tarihi verilen Türkiye, Rusya ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti için güncelleme yapılmadığı bildirildi. 

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının yıllık takvimlerinden ülkelerin kredi notu ve not görünümleri için tarih vermesi, kesin olarak güncelleme yapılacağı anlamına gelmiyor.

Moody's, halihazırda Türkiye'nin kredi notunu "B1", kredi notu görünümünü ise "negatif" olarak değerlendiriyor.

Üç büyük kredi derecelendirme kuruluşu arasında yer alan Fitch Ratings, 22 Şubat'ta Türkiye'nin kredi notunu "BB-" ve görünümünü "durağan" olarak teyit etmişti.

Standard&Poor's (S&P) ise 7 Mayıs'ta Türkiye'nin uzun vadeli döviz cinsinden kredi notunu "B+", uzun vadeli yerel para birimi cinsinden kredi notunu ise "BB-" olarak teyit ettiğini duyurmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Dünya Sağlık Örgütünden ülkelere 'halka açık alanlarda maske takılsın' tavsiyesi
Sağlık Bakanı Koca'dan 'maske ve mesafe' uyarısı
İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 33 bin 774'e yükseldi
Türkiye'de Kovid-19'dan iyileşen hasta sayısı 133 bin 400'e yükseldi

Benzer haberler

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Moody's Türkiye'nin kredi notu ve görünümüne ilişkin güncelleme yapmadı

Türkiye'de Kovid-19'dan iyileşen hasta sayısı 133 bin 400'e yükseldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni CSO binasını ve Yargıtay Başkanlığı yeni hizmet binasını inceledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni CSO binasını ve Yargıtay Başkanlığı yeni hizmet binasını inceledi
Sarıkamış doğası ve yaban hayatıyla göz kamaştırıyor

Sarıkamış doğası ve yaban hayatıyla göz kamaştırıyor
Tunus neden hedefte?

Tunus neden hedefte?