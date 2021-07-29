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Ekonomi

Merkez Bankası rezervleri 104 milyar 888 milyon dolar oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 16 Temmuz itibarıyla 818 milyon dolar artarak 104 milyar 888 milyon dolara ulaştı.

Belgin Yakışan Mutlu   | 29.07.2021
Merkez Bankası rezervleri 104 milyar 888 milyon dolar oldu

İstanbul

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 16 Temmuz'da Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 297 milyon dolar artışla 62 milyar 880 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 9 Temmuz'da 62 milyar 583 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 521 milyon dolar artarak 41 milyar 487 milyon dolardan 42 milyar 8 milyon dolara çıktı.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 16 Temmuz haftasında bir önceki haftaya kıyasla 818 milyon dolar artarak 104 milyar 69 milyon dolardan 104 milyar 888 milyon dolara yükseldi.

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