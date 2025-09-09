Dolar
İstanbul Valisi Davut Gül, Gaziosmanpaşa'da "Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek" programında konuşuyor.
logo
Ekonomi

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,11 artışla 10.461,21 puandan başladı.

Burhan Sansarlıoğlu  | 09.09.2025 - Güncelleme : 09.09.2025
Borsa güne yükselişle başladı

İstanbul

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,61 değer kaybederek 10.449,36 puandan tamamladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 11,85 puan ve yüzde 0,11 artışla 10.461,21 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,62, holding endeksi yüzde 0,35 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,20 ile turizm, en çok kaybettiren ise yüzde 8,50 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) yıl sonuna kadar toplamda 75 baz puan faiz indireceğine yönelik güçlü beklentilerin etkisiyle pozitif bir seyir izliyor.

Analistler, bugün yurt içinde ve yurt dışında veri gündeminin sakin olacağını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.600 ve 10.700 puanın direnç, 10.400 ve 10.300 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

