Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,61 değer kaybederek 10.449,36 puandan tamamladı.

Tunahan Kükürt  | 08.09.2025 - Güncelleme : 08.09.2025
İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 280,13 puan azalırken, toplam işlem hacmi 105,9 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,59, holding endeksi yüzde 1,87 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 0,97 ile orman kağıt basım, en çok kaybettiren yüzde 8,7 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Türkiye ekonomisinin 3 yıllık hedef ve politikalarının yer aldığı Orta Vadeli Program'ın (OVP) onaylanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

OVP ile temel ekonomik büyüklükler ve hedefler belirlendi. Buna göre, büyüme için bu yıl gerçekleşme tahmini yüzde 3,3 oldu. Ekonominin 2026'da yüzde 3,8, 2027'de yüzde 4,3, 2028'de ise yüzde 5 büyüyeceği öngörüldü.

Enflasyonun bu yıl sonunda yüzde 28,5 olacağı tahmin edilirken, enflasyon hedefi gelecek yıl için yüzde 16, 2027 için yüzde 9, 2028 için yüzde 8 olarak belirlendi.

BIST 100 endeksi ise güne negatif başlayan seyrini gün sonuna da taşıyarak günü düşüşle tamamladı.

Analistler, yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Japonya'da makine siparişlerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.400 ve 10.300 seviyelerinin destek, 10.600 ve 10.700 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

