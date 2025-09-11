Dolar
41.29
Euro
48.56
Altın
3,631.99
ETH/USDT
4,411.20
BTC/USDT
114,013.00
BIST 100
10,382.89
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,92 değer kaybederek 10.382,89 puandan tamamladı.

Tunahan Kükürt  | 11.09.2025 - Güncelleme : 11.09.2025
Borsa günü düşüşle tamamladı

İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 203,43 puan azalırken, toplam işlem hacmi 165 milyar lira oldu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bankacılık endeksi yüzde 2,89, holding endeksi yüzde 2,28 değer kaybetti.

Sektör endekslerinin tümü kaybettirirken, en çok kaybettiren yüzde 8,58 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Küresel piyasalar, ABD’de açıklanan verilerin tüketici enflasyonunda hızlanma ve iş gücü piyasasında ilave soğuma sinyalleri vermesine rağmen pozitif seyrederken, BIST 100 endeksi negatif ayrışarak gün içinde 10.735,22 puanla zirveyi gördükten sonra genele yayılan satışlarla günü negatif bir seyirle tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 250 baz puan düşürerek yüzde 40,5'e çekti. AA Finans'ın TCMB'nin PPK toplantısına yönelik beklenti anketine katılan ekonomistler ise TCMB'nin politika faizini 200 baz puan indirerek yüzde 41'e çekmesini bekliyordu.

Analistler, yarın yurt içinde cari işlemler dengesi ve piyasa katılımcıları anketinin, yurt dışında ise Japonya'da sanayi üretimi, İngiltere'de dış ticaret dengesi ile sanayi üretimi ve ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.300 ve 10.200 seviyelerinin destek, 10.500 ve 10.600 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ağrı'da fırtına 44 ev ve 30 ahırın çatısını uçurdu
Türkiye-Ermenistan Normalleşme Süreci Özel Temsilcisi Kılıç: Zengezur hattı çok önemli
Gençler Mekke'de Arapça dil eğitimi programında buluştu
Sağlık Bakanı Memişoğlu, Şanghay'da çeşitli temaslarda bulundu
Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2025 Tatbikatı Sadrazamköy'de devam ediyor

Benzer haberler

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa güne düşüşle başladı

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı
Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa günü yükselişle tamamladı
Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet