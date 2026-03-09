Dolar
Ekonomi

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne 66 işçi alınacak

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, 66 işçi istihdam edecek.

Ayşe Böcüoğlu Bodur  | 09.03.2026 - Güncelleme : 09.03.2026
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne 66 işçi alınacak

Ankara

Kurumun Resmi Gazete'de yer alan ilanına göre söz konusu personel, "daimi işçi" statüsünde görev yapacak.

Bu kapsamda, 3 ikinci kaptan, 3 ikinci mühendis, 8 mühendis, 11 büro personeli, 1 tekniker, 25 gemici ve 15 yağcı alınacak.

Başvurular, Türkiye İş Kurumunun internet sayfasından (esube.iskur.gov.tr) ya da bu kurumun hizmet merkezlerine şahsen gidilerek gerçekleştirilecek.

Türkiye İş Kurumunca, nihai listelerin ulaşmasını müteakip sözlü sınav/mülakat yeri, saati ve tarihi ayrıca duyurulacak.

Asıl ve yedek aday listeleri, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün internet sitesinden ilan edilecek. Listede yer alan adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacak.

