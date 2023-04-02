Dolar
19.18
Euro
20.79
Altın
1,969.42
ETH/USDT
1,821.70
BTC/USDT
28,440.00
BIST 100
4,812.93
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

KGK'nin bağımsız denetçi adayı belirleme sınavı 8 Temmuz'da yapılacak

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun (KGK), bağımsız denetçi adayı belirleme sınavı 8 Temmuz'da gerçekleştirilecek.

Ayşe Böcüoğlu Bodur  | 02.04.2023 - Güncelleme : 02.04.2023
KGK'nin bağımsız denetçi adayı belirleme sınavı 8 Temmuz'da yapılacak

Ankara

Kurumun, Resmi Gazete'de yer alan ilanına göre, denetimle ilgili alanlardaki teorik ve uygulamaya ilişkin bilgileri ölçmek üzere gerçekleştirilecek sınav, Ankara, İstanbul ve İzmir'de yapılacak.

Sınavda başarılı olanlar, mevzuattaki diğer şartları da taşımaları durumunda, bağımsız denetçi olarak yetkilendirilme talebinde bulunabilecekler.

Sınav müracaatları 10 Nisan'da başlayıp 25 Nisan saat 23.59'da sona erecek. Başvurular, elektronik ortamda "http://www.kgk.gov.tr" adresindeki başvuru formunun doldurulmasıyla gerçekleştirilecek.

Müracaatlar Kurum tarafından tetkik edildikten sonra sınava katılmaya hak kazananlar ile sınav yerleri ve saati, 8 Temmuz'daki sınavdan en az 15 gün önce Kurumun internet sitesinden duyurulacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kahramanmaraş'ta bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 18 mahallede devam ediyor
Adıyaman'da depremde yıkılan binanın müteahhidi tutuklandı
Türkiye ve dünya gündemi
Trakya'da yaşayan çifte vatandaşlar, Bulgaristan'daki seçimler için oy kullanmaya başladı
İş başvurusunda verilen kişisel bilgiler, KDK'nin girişimiyle internetten kaldırıldı

Benzer haberler

KGK'nin bağımsız denetçi adayı belirleme sınavı 8 Temmuz'da yapılacak

KGK'nin bağımsız denetçi adayı belirleme sınavı 8 Temmuz'da yapılacak

Cumhurbaşkanlığından Çocuk Hakları İzleme ve Değerlendirme Kurulu'na ilişkin genelge

Kamu ihalelerine yönelik şikayet başvuruları e-imza ile yapılacak

4 ülkeye yeni büyükelçi atandı

4 ülkeye yeni büyükelçi atandı
Bazı KDV uygulamalarında değişiklik yapıldı

Bazı KDV uygulamalarında değişiklik yapıldı
BTK'dan sosyal ağ sağlayıcılarına yönelik düzenleme

BTK'dan sosyal ağ sağlayıcılarına yönelik düzenleme
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet