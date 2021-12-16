Japonya'nın tarım, orman ve deniz ürünleri ihracatı ilk kez 1 trilyon yeni aştı
Japonya'nın tarım, orman ve deniz ürünleri ihracatının ilk kez 1 trilyon yeni (8,7 milyar dolar) aştığı bildirildi.
Tokyo
Kabine Baş Sekreteri Matsuno Hirokazu, Japonya Tarım, Orman ve Balıkçılık Bakanlığının ocak-kasım dönemi ihracat verilerini açıkladı.
Matsuno, 11 aylık periyotta Japonya'nın tarım, orman ve deniz ürünleri ihracatının 1,06 trilyon yene (yaklaşık 9 milyar dolar) ulaştığını duyurdu.
Böylelikle Japonya'nın tarım, orman ve deniz ürünleri ihracatı ilk kez 1 trilyon yen barajını geçti.
Ulaşılan rakamın "hükümet birimlerinin müşterek çabasının sonucu" olduğunu bildiren Matsuno, "Denizaşırı piyasaların taleplerine ulaşarak bölgesel ekonomileri canlandırmayı hedefliyoruz." dedi.
2030 hedefi 5 trilyon yen
Japonya hükümeti, 2025'te 2 trilyon yenlik ve 2030'da 5 trilyon yenlik yıllık ihracat hedeflerini yakalamayı hedefliyor.
Hükümetin 2020'de 1 trilyon yenlik ihracat hedefine yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ekonomik etkileri yüzünden ulaşılamamıştı.
Geçen yıl bu sahadaki ihracat, 986 milyar yen olarak kayda geçmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.