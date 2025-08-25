Dolar
41.00
Euro
48.00
Altın
3,368.96
ETH/USDT
4,576.00
BTC/USDT
111,133.00
BIST 100
11,508.50
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bitlis’te Ahlat Selçuklu Kabristanı'nı ziyaret ediyor.
logo
Ekonomi

Türkiye geçen yıl 1 milyar avronun üzerinde organik ürün ihracatı yaptı

ORGÜDER Başkanı Muharrem Doğan, "1986 yılında16 ürünle başladığımız hikayemiz şu an 270'in üstünde organik ürünle devam ediyor. Yıllık üretimimiz 2 milyon ton seviyesinde ve üretimimizin yüzde 85'ini de ihraç ediyoruz." dedi.

Kazım Kaan Ulu  | 25.08.2025 - Güncelleme : 25.08.2025
Türkiye geçen yıl 1 milyar avronun üzerinde organik ürün ihracatı yaptı Fotoğraf: Kazım Kaan Ulu/AA

İstanbul

Organik Ürün Üreticileri ve Sanayicileri Derneği (ORGÜDER) Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Doğan, Türkiye'nin organik ürünlerdeki ihracatının geçen yıl 1 milyar avronun üzerinde olduğunu belirterek, "Bunun yaklaşık 500 milyon avrosu organik gıda ürünleri, 500 milyon avrosu da organik tekstil ürünleri. Organik tekstilde de çok güçlü bir ülkeyiz." dedi.

AA muhabirine açıklamada bulunan ORGÜDER Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Doğan, Türkiye'de organik gıda üretiminin 29 yıl önce başladığını anımsattı. Doğan, yurt dışındaki üreticilerin, marka sahiplerinin Türkiye'ye gelip sözleşmeli ürün üretmeleriyle başlayan sürecin daha sonra ülkedeki şirketlerin, üreticilerin ve Tarım ve Orman Bakanlığı'nın destekleriyle yıldan yıla büyüdüğünü söyledi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Türkiye'nin organik gıda sektöründe dünyada çok iyi sıralarda olduğunu bildiren Doğan, "1986 yılında 16 ürünle başladığımız hikayemiz şu an 270'in üstünde organik ürünle devam ediyor. Bizim tahmini olarak yıllık üretimimiz 2 milyon ton seviyesinde ve üretimimizin yüzde 85'ini de ihraç ediyoruz. Cari açığa pozitif anlamda katkı veren çok ciddi bir sektörüz." ifadelerini kullandı.

Doğan, Türkiye'nin organik ürünlerdeki ihracatında başarılı bir seviyede olduğunu belirterek şöyle devam etti:

"Bizdeki topladığımız verilere göre 2024 yılı sonu itibarıyla organik ürünlerdeki ihracatımızın 1 milyar avronun üzerinde olduğunu söyleyebiliriz. Ama bunu temelde 2 farklı kategoriye bölmemiz lazım. Bunun yaklaşık 500 milyon avrosu organik gıda ürünleri, 500 milyon avrosu da organik tekstil ürünleri. Biz aslında organik tekstilde de çok güçlü bir ülkeyiz. Organik tekstil pamuktan başlayan bir süreç. Bunu daha sonrasında ipliğe çeviriyorsunuz, kumaşa çeviriyorsunuz. İster yarı mamul şeklinde ihraç ediyorsunuz ister de elbise ya da pantolon da yapabiliyorsunuz. Bu anlamda da çok güçlü bir ülkeyiz. Avrupa'ya daha çok taze meyve sebze, kurumuş meyve sebze ihraç ediyoruz, tahıl-buğday ihraç ediyoruz. Amerika'da ise bu daha çok yağlı tohumlar, hububat ve yine bakliyat ağırlıklı olarak seyreden bir portföyden oluşuyor."

"Türk firmalarını cesaretlendirmeye çalışıyoruz"

Doğan, Türkiye'nin organik ürün ihracatı yaptığı ülkelerin başında ABD, Almanya, Hollanda, Fransa, İngiltere gibi ülkeler olduğunu bildirerek, Avrupa'daki ulusal zincir marketlerindeki mercimek, nohut, fasulye gibi bakliyat ürünlerinin yüzde 50-60'ının menşesinin Türkiye olduğunu söyledi.

Türkiye'nin incir, kayısı, sultani üzümü, fındık gibi organik gıda ürünlerinin üretimi ve ihracatında lider ülkelerden biri olduğunu vurgulayan Doğan, "Bizim sıkıntımız şu, biz mamul ya da yarı mamul ihraç eden bir ülkeyiz. Bu bize işin asıl katma değerini kazandırmıyor. Sonuçta siz Türk mercimeği gönderiyorsunuz, Türk nohudu gönderiyorsunuz ama orada farklı yabancı markaların ismiyle paketleniyor. Biz özellikle ORGÜDER olarak Türkiye'deki üyelerimizi, firmalarımızı cesaretlendirmeye çalışıyoruz çünkü markalı ürün ihracatı yaptığınız zaman bu işin asıl katma değerini biz alıyoruz." şeklinde konuştu.

"Körfez ülkelerinde her 10 yumurtanın 7'si Türk yumurtasıdır"

Muharrem Doğan, Türkiye'nin son 6-7 yıldır Körfez bölgesine de ciddi organik ürün ihracatlarına başladığını ve burada yapılan dış satımların ise çok büyük ağırlığının markalı ürünlerle gerçekleştirildiğini söyledi.

Körfez ülkelerine markalı olarak yapılan ihracatta özellikle organik yumurtanın başı çektiğine işaret eden Doğan, "Şu anda Körfez bölgesindeki ülkelerin toplamına baktığınızda Türk organik yumurtası yüzde 70 üzerinde bir pazar payına sahip. Bizim pazara girişimiz 2016-2017 yılıdır. Öncesinde ise Avrupalıların çok ciddi bir hegemonyası vardı. Özellikle Fransız ve İtalyan üreticiler çok dominanttı. Biz pazara girdiğimiz hem coğrafyamızın getirdiği yakınlık hem orada Türk ürünlerine gösterilen teveccüh ve aynı zamanda ciddi bir pazarlama desteği ile biz şu anda organik yumurtada toplam pazarın yüzde 70'ini elimize almış durumdayız. Körfez ülkelerine gittiğinizde elinize alacağınız her 10 yumurtanın 7'si Türk yumurtasıdır."

Üstünde 'doğal' ya da 'köy' yazması ürünün organik olduğu anlamına gelmiyor

Doğan, organik ürün aşamalarını ve bu konuda dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında da bilgi verdi. Bir gıdanın organik ürün olmasına dair tespit aşamalarını anlatan Doğan, "Paketli ürünlerde bunu gözlemleyebilmek daha kolay. Çünkü paketli ürünlerde olmazsa olmaz 3 tane verinin bulunması gerekiyor. Bunlardan bir tanesi Tarım ve Orman Bakanlığımızın 'Organik tarım logosu' onun dışında bu ürünü sertifikalandıran sertifika kuruluşunun logosu olacak ve bir de organik sertifika numarası olacak. Bu organik sertifika numarası aynı zamanda bu ürünün pasaportudur. Genel anlamda organik üründeki asıl belirleyici şey, sertifikasyondur ve izlenebilirliktir, kontroldür." diye konuştu.

Bazı ürünlerin organik olup olmamasına dair vatandaşlarda farklı algıların oluştuğuna dikkat çeken Doğan, "Biz özellikle Sivil Toplum Kuruluşları, bakanlığımızın Organik Tarım Dairesi ile birlikte bu konuda çok ciddi mücadele ediyoruz. Yani bir ürünün üstünde 'doğal' 'köy' 'çiftlik' yazması organik olduğu anlamına gelmiyor. Bunları aslında bir pazarlama argümanı olarak değerlendirebilirsiniz. Organik ürün tamamıyla katkısız, sentetik olmadan yapılan bir üretim biçimi olduğu için bunu aldığınız her üründe de teyit edebilirsiniz." dedi.

Doğan, semt pazarlarında yumurta, sebze ve meyve tezgahlarının önüne pazarcıların 'organik' kelimesini yazdığını ancak son dönemde bunun çok azaldığını ifade ederek bakanlığın bu konuda hem ciddi denetimlerde bulunduğunu hem de bunun çok ciddi cezasının olduğunu ve resmi olarak sertifikalandırılmayan bir ürünün organik diye satılamayacağını söyledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
"İslami ve İnsani Bir Sorumluluk: Gazze" konferansı çalıştaylarla sürüyor
OGM'ye ait yangın söndürme uçağı su alma sırasında kaza kırıma uğradı
İstanbul Boğazı'ndaki yüzme yarışında Rus yüzücü kayboldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk milleti için Ahlat, Kızılelma'nın anahtarıdır
Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda çalışmalar tamamlandı

Benzer haberler

Türkiye geçen yıl 1 milyar avronun üzerinde organik ürün ihracatı yaptı

Türkiye geçen yıl 1 milyar avronun üzerinde organik ürün ihracatı yaptı

Bursalı otomotiv firması dizayn ettiği yolcu taşıma araçlarını 22 ülkeye ihraç ediyor

Türk Eximbank'tan yılın ilk yarısında 25,4 milyar dolarlık ihracat desteği

Türkiye'den Romanya'ya 4,7 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek ocak-temmuz ihracatı

Türkiye'den Romanya'ya 4,7 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek ocak-temmuz ihracatı
AB tescilli Bingöl balı ABD ve Orta Doğu'ya açılacak

AB tescilli Bingöl balı ABD ve Orta Doğu'ya açılacak
Avrupa'nın en büyük hazır giyim fuarı İstanbul'da 8. kez kapılarını açtı

Avrupa'nın en büyük hazır giyim fuarı İstanbul'da 8. kez kapılarını açtı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet