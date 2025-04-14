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Ekonomi

Japonya, ABD ile tarife müzakerelerini hızlandırmak adına "taviz vermeyeceklerini" belirtti

Japonya hükümeti, ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife uygulamalarına yönelik müzakereleri hızlı şekilde sonuçlandırmak uğruna "taviz vermeyeceklerini" bildirdi.

Şilan Turp  | 14.04.2025 - Güncelleme : 14.04.2025
Japonya, ABD ile tarife müzakerelerini hızlandırmak adına "taviz vermeyeceklerini" belirtti

Ankara

Kyodo News'in haberine göre, parlamento oturumunda konuşan Japonya Başbakanı İşiba Şigeru, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD'nin otomobil, çelik ve alüminyum gibi ürünlerin ithalatına yönelik uyguladığı tarifeleri artırmasına karşılık Japonya'nın misilleme tarife uygulamayı planlamadığını belirten İşiba, ABD'den ithal edilen ürünlere daha yüksek vergi uygulamanın Japonya'daki enflasyonu artırabileceğine işaret etti.

"Yükselen enerji ve gıda fiyatlarının etkisi altındayken, misilleme tarifelerinin ulusal çıkarlarımıza hizmet edeceğini düşünmüyorum" ifadesini kullanan İşiba, söz konusu tarifelere ilişkin ABD ile yapılacak müzakereleri hızlı şekilde sonuçlandırmak adına "birbiri ardına taviz vermeyi" düşünmediklerini vurguladı.

Müzakerelerden sorumlu hükümet yetkilisi Akazawa Ryosei de "Müzakerelerde Japonya'nın çıkarlarına en uygun ve en etkili olanı önceliklendirmek için elimden geleni yapacağım." diye konuştu.

Akazawa, para politikası konularının, yapılacak müzakerelerde gündeme alınmayacağını dile getirerek, bu konuların iki ülkenin maliye bakanlarınca görüşülmesi gerektiğini söyledi.

Japonya Kabine Başsekreteri Hayaşi Yoşimasa, 10 Nisan'da, Trump'ın misilleme yapmayan ülkeler için tarifeleri 90 gün süreyle durdurma kararını "olumlu bir gelişme" olarak gördüklerini ifade ederek, Washington hükümetini, çelik, alüminyum, otomobil ve otomobil parçalarına yönelik diğer tarifeleri de gözden geçirmeye teşvik etmeyi sürdüreceklerini belirtmişti.

Başbakan İşiba da ABD'nin yüksek gümrük tarifelerinin, ülkesinin ihracat odaklı ekonomisi üzerindeki etkisini azaltmak için mümkün olan tüm adımları atacaklarını vurgulamış ve ABD ile tarifelerin ele alınacağı bakanlar düzeyinde görüşmeler başlatmaya hazırlandıklarını bildirmişti.

Akazawa, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ile müzakerede bulunmak üzere bu hafta ABD'yi ziyaret edecek.

Trump, 2 Nisan'da ABD'nin diğer ülkelere karşılıklı tarifeler uygulayacağını açıklamış ve temel tarife oranları ile ülkelere göre değişen gümrük vergisi oranlarını duyurmuştu.

ABD'nin tarife artışına tepki gösteren Çin'e yönelik tarifeleri yüzde 125'e kadar çıkaran Trump, diğer ticaret ortakları için ek tarifelerin 90 günlüğüne askıya alındığını açıklamıştı.

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