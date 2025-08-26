Dolar
41.03
Euro
47.86
Altın
3,377.77
ETH/USDT
4,415.20
BTC/USDT
109,727.00
BIST 100
11,521.10
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İzmir’in Seferihisar ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ekipler müdahale ediyor
logo
Ekonomi

İzmir'de marketlerde fiyat denetimleri sürüyor

İzmir'de temel ihtiyaç malzemelerinde fahiş fiyat artışlarının önüne geçilmesi amacıyla marketlerde fiyat denetimi gerçekleştirildi.

Melike Balkaya  | 26.08.2025 - Güncelleme : 26.08.2025
İzmir'de marketlerde fiyat denetimleri sürüyor Fotoğraf: Berkan Çetin/AA

İzmir

Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, fahiş fiyat artışı ve fırsatçılıkla mücadele kapsamında üretici, tedarikçi ve perakende işletmelerde denetimlerini sürdürdü.

Bu kapsamda marketlerde ürünlerin fiyat artış oranları kontrol edildi, raf fiyatı ile kasa fiyatı karşılaştırıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Yılbaşından bu yana 254 milyon liranın üzerinde para cezası uygulandı

İzmir'de yılbaşından bu yana 44 bin 994 işletmede yaklaşık 395 bin ürünün haksız fiyat kapsamında denetlendiği bildirildi. Denetimler sonucunda 405 işletme ve kişi hakkında toplam 254 milyon 574 bin 435 lira idari para cezası uygulandı.

Tüketicilerin talep ettiği ürünlerin fiyatlarında haksız artış yaptığı tespit edilen işletmelerin Bakanlığa rapor edildiği, bu işletmelere her bir aykırı eylem için 1 milyon 439 bin 300 liraya kadar idari para cezası verildiği aktarıldı.

Ayrıca fiyat etiketi mevzuatı kapsamında etiket, tarife, menü ve indirimli satışlara yönelik denetimler de yapıldı. Yılbaşından bugüne kadar 20 binden fazla işletmede yaklaşık 600 bin ürününün denetlendiği, tespit edilen aykırılıklar için ise 24 milyon 768 bin 622 lira idari para cezası kesildiği kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Prof. Dr. Erhan Afyoncu, Türkiye'deki doğum ve nüfus oranlarını değerlendirdi
Küçükçekmece'de kağıt atıkların toplandığı depoda yangın çıktı
MSB'den, Büyük Taarruz'a ilişkin videolu paylaşım
İzmir'in Seferihisar ilçesinde orman yangını çıktı
İstanbul Boğazı'ndaki yarışmada kaybolan Rus yüzücüyü arama çalışmaları sürüyor

Benzer haberler

İzmir'de marketlerde fiyat denetimleri sürüyor

İzmir'de marketlerde fiyat denetimleri sürüyor

Gıda denetimlerinin yarıya yakını toplu tüketim yerlerinde yapıldı

Ticaret Bakanlığı ekipleri yeni eğitim öğretim yılı öncesi kırtasiye ve okul ürünlerini denetledi

Reklam Kurulu, kırtasiye ve okul ürünlerine yönelik tanıtımları yakın takibe aldı

Reklam Kurulu, kırtasiye ve okul ürünlerine yönelik tanıtımları yakın takibe aldı
"Huzur İstanbul" uygulamasında 705 kişi gözaltına alındı

"Huzur İstanbul" uygulamasında 705 kişi gözaltına alındı
İstanbul polisinden "huzur" uygulaması

İstanbul polisinden "huzur" uygulaması
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet