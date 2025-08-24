Dolar
Ekonomi

Reklam Kurulu, kırtasiye ve okul ürünlerine yönelik tanıtımları yakın takibe aldı

Kurul, yeni eğitim öğretim yılı öncesinde tüketicileri aldatan, tecrübe ve bilgi eksikliklerini istismar eden reklamlar ile haksız ticari uygulamalara yönelik denetimlerini artırdı.

Serhat Tutak  | 24.08.2025 - Güncelleme : 24.08.2025
Reklam Kurulu, kırtasiye ve okul ürünlerine yönelik tanıtımları yakın takibe aldı

Ankara

Ticaret Bakanlığı, 2025-2026 eğitim öğretim yılı öncesinde kırtasiye ve okul ürünlerine yönelik denetimleri yoğunlaştırırken, Reklam Kurulu da bu ürünlere yönelik tanıtımlara odaklandı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Bakanlığa bağlı ekipler, yeni eğitim öğretim yılı yaklaşırken 81 ilde kırtasiye ve okul ürünlerini denetlemeye başladı.

Reklam Kurulu da kırtasiye ve okul ürünlerine yönelik tüketicileri aldatan, yanıltan, tecrübe ve bilgi eksikliklerini istismar eden reklamlar ile haksız ticari uygulamaları yakın takibe aldı.

Söz konusu ürünlere ilişkin gerçekte olduğundan daha fazla indirim yapılıyormuş algısı oluşturulan indirimli satış reklamları ve uygulamalar, Kurulca dikkatle izleniyor.

Ürün tanıtımlarının, tüketicileri satın almayı düşündüğü mal veya hizmetlerin nitelikleri veya bileşenleri konusunda açık ve gerçeğe uygun bilgilendirmesi gerekiyor.

Ürünler detaylı inceleniyor

Bakanlık da Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu kapsamında yaptığı denetimlerde, kırtasiye ürünlerinde kullanımı yasaklanmış kimyasalları ve çocukların fiziki olarak zarar görebileceği kısımları akredite laboratuvar testleriyle inceliyor.

Mevzuata uygun olmadığı tespit edilen ürünlerin piyasaya arzının yasaklanması, toplatılması, risk hakkında duyuru yapılması gibi tedbirler alınıyor. Ayrıca, bu ürünleri piyasaya arz edenlere idari para cezası uygulanıyor.

Kimyasal açıdan ürünlerin içinde kanserojenik madde olup olmadığı kontrol ediliyor. Ürünlerde azot, ftalat formaldehit gibi uçucu bileşenler ve alerjenler bulunup bulunmadığına bakılıyor.

Fiziksel kontroller de yapılarak, ürünün mekanik dayanıklılığı kontrol ediliyor. Özellikle 3 yaş altı çocuklarda risk olan, ürünün mekanik zorlanmasıyla ortaya çıkabilecek küçük parçalar değerlendiriliyor.

Ambalaj kontrolüyle CE işaretine, içindekiler kısmının uygun olup olmadığına, ithalatçı ya da imalatçı bilgisinin yer alıp almadığına bakılarak, son kullanım tarihi gibi bilgiler inceleniyor.

Türkçe uyarıların bulunduğu ürünler satın alınmalı

Bakanlıkça yapılan bilgilendirmeler doğrultusunda, velilerin de imalatçı veya ithalatçının açık adı ve adresinin bulunduğu ürünleri tercih etmesi gerekiyor. Markası ve modeli belli olan, üzerinde Türkçe uyarıların bulunduğu ürünlerin satın alınması önem taşıyor.

Oyuncak şeklinde olan veya oyuncak niteliği taşıyan kırtasiye ürünlerinde de hangi yaş grubuna yönelik olduğuna dair ibarelerin ve diğer uyarıların bulunup bulunmadığına bakılması önem arz ediyor.

