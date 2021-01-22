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Ekonomi

İstanbul'daki raylı ulaştırma projelerine bu yıl 5 milyar liralık bütçe ayrıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının kent içi ulaşım için ayırdığı kaynaktan en fazla payı, 5 milyar lira ile İstanbul'daki projeler aldı.

Zeynep Canlı,Erhan Cihan Ünal   | 22.01.2021
İstanbul'daki raylı ulaştırma projelerine bu yıl 5 milyar liralık bütçe ayrıldı

Ankara

AA muhabirinin 2021 yılı Yatırım Programı'ndan yaptığı derlemeye göre, Bakanlık devam eden kent içi ulaşım projelerine 8 milyar 465 milyon lira bütçe ayırdı.

İstanbul 5 milyar lira ile söz konusu yatırımlarda en fazla bütçeyi alan şehir olurken, ödeneğin 3 milyar 45 milyon lirası İstanbul Yeni Havalimanı Raylı Sistem Bağlantıları Projesi'nde kullanılacak.

Halkalı-İstanbul Yeni Havalimanı Metro Hattı projesi için 1 milyar 508 milyon lira, Gayrettepe-İstanbul Yeni Havalimanı Metro Hattı projesi için de 680 milyon 130 bin lira tahsis edildi. Mühendislik-müşavirlik hizmetleri için 66 milyon 676 bin lira ayrılması öngörülen projeye, metro aracı alımı için 790 milyon lira harcanacak. Bu alım için belirlenen tutarın 670 milyon lirası dış krediyle sağlanacak.

İstanbul'daki bir diğer büyük proje, 845 milyon 95 bin lira ayrılan Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı oldu.

Bakırköy-Bahçelievler-Kirazlı Metro Hattı projesine 785 milyon 473 bin lira, Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattı bağlantıları için de 331 milyon 516 bin lira kaynak ayrıldı.

Konya'ya 1,4 milyar liralık kaynak

Kent içi ulaşım projelerinde İstanbul'un ardından en fazla kaynak tahsis edilen il, Konya oldu. Konya Raylı Sistem Hatları Projesi için 1 milyar 370 milyon liralık bütçe belirlenirken, bunun 1 milyar 110 milyon lirası için dış kredi kullanılacak.

Kocaeli'ndeki Gebze-OSB-Danca Sahil Raylı Sistem Hattı Projesinin bu yıl yatırım tutarı ise 1 milyar 28 milyon lira olarak hesaplandı. Kocaeli Şehir Hastanesi Tramvay Hattı Projesine ise 79 milyon 243 bin lira tahsis edildi.

Bursa Emek Şehir Hastanesi Raylı Sistem Hattı Projesinin yatırım tutarı 352 milyon 530 bin lira oldu.

Ankara metroları tamamlama projesine 493 milyon 395 bin lira ayrılırken, bu projenin gelecek yıl bitirilmesi öngörülüyor.

Kayseri'deki Anafartalar - YHT Tramvay Hattı Projesine de 134 milyon 282 bin lira ayrıldı.

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