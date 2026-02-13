Dolar
43.74
Euro
51.94
Altın
4,987.39
ETH/USDT
1,972.40
BTC/USDT
67,380.00
BIST 100
14,167.54
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

İŞKUR Gençlik Programından bir yılda 211 bin 563 genç faydalandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İŞKUR Gençlik Programından bir yılda 211 bin 563 gencin faydalandığını bildirdi.

Orhan Onur Gemici  | 13.02.2026 - Güncelleme : 13.02.2026
İŞKUR Gençlik Programından bir yılda 211 bin 563 genç faydalandı

Ankara

Işıkhan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, mesleki deneyim ve gelir elde etmek isteyen üniversite okuyan gençlerin ihtiyaçları doğrultusunda hayata geçirilen İŞKUR Gençlik Programında bir yılı geride bıraktıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"926 bin 427 başvuru aldık. 211 bin 563 gencimiz programdan faydalandı. 24 milyar 500 milyon lira ödenek tahsis ettik. 127 üniversite ile işbirliği yaptık. Gençlerimize inanıyoruz, üreten, çalışan, hayalleri olan gençlerimizin yanındayız."

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yağışlı hava hafta sonu da etkisini sürdürecek
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Savunma sanayisinde inanılmaz bir devrim başardık
BİK'ten basının desteklenmesine yönelik düzenlemeler
Bakan Göktaş'tan İBB'ye bağlı "Çocuk Etkinlik Merkezi"ndeki iddialara ilişkin açıklama
TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay, Washington'da Türk gazetecilere konuştu
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

İŞKUR Gençlik Programından bir yılda 211 bin 563 genç faydalandı

İŞKUR Gençlik Programından bir yılda 211 bin 563 genç faydalandı

SGK prim borçlarının tecil ve taksitlendirmesinde yüzde 10 peşinat şartı kaldırıldı

Bakan Işıkhan, "Sağlık Politikaları ve Finansmanı İşbirliği Protokolü" imza töreninde konuştu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan: İşsizlik oranı son 25 yılın en düşük seviyesine geriledi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan: İşsizlik oranı son 25 yılın en düşük seviyesine geriledi
Bakan Işıkhan: 500 Bin Konut Projesi, hayata geçirilmiş en büyük sosyal devlet projelerinden birisidir

Bakan Işıkhan: 500 Bin Konut Projesi, hayata geçirilmiş en büyük sosyal devlet projelerinden birisidir
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet