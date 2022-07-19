Dolar
17.58
Euro
18.02
Altın
1,716.14
ETH/USDT
1,537.70
BTC/USDT
22,007.00
BIST 100
2,491.46
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Reisi ile ortak basın toplantısı düzenliyor Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Reisi ortak basın toplantısı düzenliyor
logo
Ekonomi

İran ve Rus Gazprom şirketi 40 milyar dolarlık yatırımı öngören mutabakat zaptı imzaladı

İran ile Rusya'nın enerji şirketi Gazprom arasında İran'daki petrol ve doğal gaz sahalarına yönelik 40 milyar dolarlık yatırımları öngören mutabakat zaptı imzalandı.

Ahmet Dursun   | 19.07.2022
İran ve Rus Gazprom şirketi 40 milyar dolarlık yatırımı öngören mutabakat zaptı imzaladı

Ankara

İran devlet televizyonu, anlaşmanın İran Ulusal Petrol Şirketi ile Rusya'nın enerji şirketi Gazprom yetkilileri tarafından başkent Tahran'da imzalandığını duyurdu.

Varılan mutabakatı değerlendiren İran Ulusal Petrol Şirketi Genel Müdürü Muhsin Hocestemehr, anlaşmayı "ülkesinin petrol sektöründeki en büyük yabancı yatırım anlaşması" olarak nitelendirdi.

"Ulusal Petrol Şirketi ile Gazprom arasında 40 milyar dolar değerinde yatırımı öngören mutabakat zaptı imzalandı." ifadelerini kullanan Hocestemehr, varılan mutabakat kapsamında Gazprom'un, İran'ın Kuzey Pars ve Basra Körfezi'ndeki Kiş Adası yakınlarında bulunan gaz sahalarının geliştirilmesi ve İran'ın LNG projelerinin tamamlanması için on milyarlarca dolar yatırım yapacağını belirtti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Antalya'da yangında zarar gören tarihi bina Devlet Konuk Evi olacak
Trakya'da çayır tırtılı görülen ayçiçeği ekili alanlar büyük oranda ilaçlandı
'Alev avcıları' sarıçam ormanlarında 7/24 nöbette
MSB'den Kıbrıs Barış Harekatı'nın 48. yıl dönümüne özel video
Konya'da kimyasal atıkları araziye bırakan şüphelilere 38,5 milyon lira ceza kesildi

Benzer haberler

İran ve Rus Gazprom şirketi 40 milyar dolarlık yatırımı öngören mutabakat zaptı imzaladı

İran ve Rus Gazprom şirketi 40 milyar dolarlık yatırımı öngören mutabakat zaptı imzaladı

İran: Nükleer anlaşmada çözüme ulaşmak için ABD'nin adım atması gerekiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan İran'da

İran'dan Türkiye ve Suudi Arabistan'ın katılımıyla bölgesel diyalog çağrısı

İran'dan Türkiye ve Suudi Arabistan'ın katılımıyla bölgesel diyalog çağrısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan İran'a gidecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan İran'a gidecek
İsrail, Biden'ın Orta Doğu ziyaretinde İran meselesinde hayal kırıklığı yaşadı

İsrail, Biden'ın Orta Doğu ziyaretinde İran meselesinde hayal kırıklığı yaşadı