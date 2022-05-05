Dolar
14.86
Euro
15.71
Altın
1,899.35
ETH/USDT
2,926.00
BTC/USDT
39,443.00
BIST 100
2,484.46
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ukraynalı yetkililer, Rus güçleri tarafından vurulan Gostomel Antonov Askeri Havaalanı'nda basın toplantısı düzenliyor
logo
Ekonomi

İngiltere Merkez Bankası politika faizini artırdı

İngiltere Merkez Bankası (BoE), politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artırarak yüzde 1’e yükseltti.

Gökhan Kurtaran   | 05.05.2022
İngiltere Merkez Bankası politika faizini artırdı

Londra

BoE tarafından yapılan açıklamada, politika faiz oranının yüzde 0,75 seviyesinden yüzde 1’e yükseltildiği ve kararın Para Politikası Kurulu’nun (MPC) 6 üyesinin oyu ile alındığı bildirildi. Piyasa beklentisi de politika faizinin 25 baz puan artırılacağı yönündeydi.

Bankanın bu kararıyla ülkede politika faizi geçen yılın aralık ayından bu yana dördüncü kez artırılarak 2009 yılından bu yana en yüksek seviyesine ulaşmış oldu.

Kurulun tutanaklarında, üyelerden diğer üçünün ise politika faizinin yüzde 0,5 puan artırılarak yüzde 1,25’e yükseltilmesi yönünde oy kullandığı kaydedildi.

Tutanaklarda, “Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından küresel enflasyonist baskılar keskin bir şekilde yoğunlaştı. Bu, dünya ve İngiltere büyüme görünümünde önemli bir bozulmaya yol açtı.” İfadelerine yer verildi.

Para Politikası Kurulu’nun tutanaklarında bütün bu gelişmelerin İngiltere için olumsuz arz şok kombinasyonunu büyük ölçüde şiddetlendirdiği, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesiyle gıda tedarikine ilişkin endişelerin arttığı bildirildi.

İngiltere’de enflasyonun mart ayı itibariyle yüzde 7 seviyesinde olduğunun hatırlatıldığı tutanaklarda, yılın geri kalanında enflasyonun artış eğilimini sürdürmesinin beklendiği kaydedildi.

Tutanaklarda, ülkede enflasyonun 2022 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 9’un üzerine çıkmasının ardından 2022 yılının dördüncü çeyreğinde ise yüzde 10’u aşarak zirve seviyesini görmesinin beklendiği ifade edildi.

İngiltere'de mart ayı itibarıyla yüzde 7 olan enflasyon, son 30 yılın en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Pekin'de Omicron vakalarının tetiklediği salgın nedeniyle tedbirler artırıldı
New York'ta Kovid-19'dan hastaneye yatışlarda artış oldu
ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı
Çekya’da sağlık kurumlarında 11 Mayıs’tan itibaren maske zorunluluğu sona erecek
Türkiye'de 1132 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 7 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

İngiltere Merkez Bankası politika faizini artırdı

İngiltere Merkez Bankası politika faizini artırdı

Barclays: İngiltere’de hayat pahalılığının etkisi müşteriler üzerinde hissediliyor

Moody's: Rusya-Ukrayna savaşı, ülkelerin yüksek enflasyondan kaynaklanan risklerini artırıyor

İngiliz market zincirleri hayat pahalılığına karşı fiyat indirimine gidiyor

İngiliz market zincirleri hayat pahalılığına karşı fiyat indirimine gidiyor
İngiltere'de hayat pahalılığı nedeniyle nisan ayında perakende satışları sert düştü

İngiltere'de hayat pahalılığı nedeniyle nisan ayında perakende satışları sert düştü
EBRD'den Ukrayna'ya 100 milyon avroluk ticari finansman

EBRD'den Ukrayna'ya 100 milyon avroluk ticari finansman