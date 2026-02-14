Dolar
43.67
Euro
51.82
Altın
5,042.80
ETH/USDT
2,062.50
BTC/USDT
69,423.00
BIST 100
14,180.69
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İstanbul'da Uluslararası Medya Temsilcileri Toplantısı'nda konuşuyor.
logo
Dünya

Londra'nın ünlü Coventry Caddesi, 4'üncü kez ramazan için süslendi

İngiltere'nin başkenti Londra'nın merkezindeki Piccadilly Circus ile Leicester Meydanı arasındaki ünlü Coventry Caddesi, 4'üncü defa ramazan ayına özel ışıklandırıldı.

Behlül Çetinkaya  | 14.02.2026 - Güncelleme : 14.02.2026
Londra'nın ünlü Coventry Caddesi, 4'üncü kez ramazan için süslendi

Londra

Londra'nın kalbi konumundaki Piccadilly Circus Kavşağı'ndan Leicester Meydanı'na uzanan Coventry Caddesi, bu yıl da ramazan ayı için süslendi.

Aziz Foundation adlı vakıf ile Londra Belediyesi işbirliğiyle geometrik desenlerle süslenen caddeye, ışıklarla "Mutlu Ramazanlar" yazıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Ramazan süslerinin ışıklarının açılış düğmesine ise Londra'nın Pakistan kökenli Belediye Başkanı Sadık Khan ile The Aziz Foundation yöneticilerinden Rahima Aziz bastı.

Khan, burada yaptığı konuşmada, "4 yıl önce bir tarih yazarak Londra'yı Batı dünyasında ramazan ışıklarıyla süslenen ilk şehir yaptık. Her geçen yıl şehrin kalbi olan bu yerde tüm bayramları kutluyoruz." dedi.

Ramazanın aynı zamanda "hatırlamak" anlamına geldiğini belirten Khan, "Bu büyük şehirde ramazan ayında Müslümanlar, Hristiyanlar, Yahudiler, Budistler, Sihler, örgütlü inançların mensupları ve örgütlü olmayan inançların mensupları bir araya geliyor." diye konuştu.

Ramazan ışıkları, 19 Mart'a kadar Coventry Caddesi'ni aydınlatacak. Yaklaşık 31 bin led ışık kullanılarak hazırlanan ramazan aydınlatmaları, her akşam 17.00 ile 01.00 saatleri arasında yanacak.

Cadde, ramazan ayı için ilk kez 2023 yılında süslenmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tekirdağ'da badem ağaçları çiçek açtı
Bazı illerde soğuk hava etkisini sürdürüyor
Emine Erdoğan'dan TRT World Citizen Awards'a ilişkin paylaşım
Bayrampaşa'da restoranda boğazına yiyecek kaçan müşteri Heimlich manevrasıyla kurtarıldı
"Tefecilik" ve "nitelikli yağma" yapan suç örgütüne yönelik operasyonda 18 kişi tutuklandı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Londra'nın ünlü Coventry Caddesi, 4'üncü kez ramazan için süslendi

Londra'nın ünlü Coventry Caddesi, 4'üncü kez ramazan için süslendi

Gazze'ye saldıran İsrail ordusunda en çok vatandaşı bulunan ülkelerin başında ABD yer aldı

İngiliz Yüksek Mahkemesi, Palestine Action grubunun yasaklanmasının kanuna aykırı olduğuna hükmetti

Kraliçe Elizabeth'in, Epstein mağduruna sus payı ödemesi için oğluna borç verdiği öne sürüldü

Kraliçe Elizabeth'in, Epstein mağduruna sus payı ödemesi için oğluna borç verdiği öne sürüldü
ABD'deki kariyerini bırakıp ülkesinde araştırmalarını sürdüren bilim kadınının en büyük motivasyonu gençler

ABD'deki kariyerini bırakıp ülkesinde araştırmalarını sürdüren bilim kadınının en büyük motivasyonu gençler
İngiltere Kralı Charles, kardeşi Andrew'un Epstein bağlantıları nedeniyle protesto edildi

İngiltere Kralı Charles, kardeşi Andrew'un Epstein bağlantıları nedeniyle protesto edildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet