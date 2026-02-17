Dolar
43.72
Euro
51.85
Altın
4,879.81
ETH/USDT
1,997.20
BTC/USDT
67,841.00
BIST 100
14,227.29
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Juventus ile oynanan maçın ardından RAMS Park’ta basın toplantısı düzenliyor
logo
Dünya, Epstein belgeleri

İngiltere'de bir polis teşkilatı daha Kral'ın kardeşi Andrew hakkında "Epstein" incelemesi başlattı

İngiltere Kralı 3. Charles'ın, Epstein bağlantıları nedeniyle ünvanlarını kaybeden kardeşi Andrew Mountbatten-Windsor hakkında bir polis teşkilatı daha inceleme başlattı.

Behlül Çetinkaya  | 17.02.2026 - Güncelleme : 17.02.2026
İngiltere'de bir polis teşkilatı daha Kral'ın kardeşi Andrew hakkında "Epstein" incelemesi başlattı

Londra

Essex Polisi’nden yapılan açıklamada, teşkilatın görev alanındaki Stansted Havalimanı'na inen Epstein'e ait özel jetin, Mountbatten-Windsor ile buluşmaları ayarlanan kadınları taşıdığı iddiasının inceleneceği bildirildi.

Açıklamada, Mountbatten-Windsor hakkındaki iddiaların da soruşturma kapsamında değerlendirileceği belirtilerek, Stansted'e inen yaklaşık 90 uçuşun Epstein bağlantılı olduğu, bunların 15'inin Epstein'in 2008 yılında çocuğu fuhşa zorlama suçundan mahkum edilmesinin ardından gerçekleştiği kaydedildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Uçuş verileri ile bu uçuşlara ilişkin elektronik postaların inceleme altına alındığı vurgulanan açıklamada, eski Başbakan Gordon Brown’un, söz konusu uçakla taşınan kadınlardan en az birinin Buckingham Sarayı’na gittiğine ilişkin beyanı da hatırlatıldı.

Essex Polisi böylece, Thames Valley Polisi ve Surrey Polisi’nin ardından Mountbatten-Windsor hakkında inceleme başlatan üçüncü polis teşkilatı oldu. Söz konusu incelemeler, ABD’de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein ile bağlantı iddiaları kapsamında yürütülüyor.

Tüm ünvanları elinden alınmıştı

Mountbatten-Windsor'un Epstein'le yakın ilişkisi, ABD Adalet Bakanlığının yayımladığı belgelerde yer almış, Epstein mağduru Virginia Giuffre, henüz 17 yaşındayken o dönemde Prens olan Andrew'la ilişkiye girdiğini iddia etmişti.

İddiaları reddeden Mountbatten-Windsor, Kraliyet Ailesi'ne zarar vermemek adına York Dükü dahil tüm ünvanlarından feragat etmişti. Ancak geçen yılın son aylarında artan baskılar ve yeni açıklanan belgeler neticesinde Kral Charles tarafından "Prens" ünvanı da elinden alınmıştı.

Mountbatten-Windsor'un 2003'ten bu yana kaldığı malikaneye cüzi bir yıllık kira ödemesi ve 75 yıllık kullanım hakkını 1 milyon sterline alması da bu dönemde gündeme gelmişti.

Royal Lodge malikanesini kiralaması, Kraliyet gelirleri ve Mountbatten-Windsor'un masraflarının halk tarafından vergiler yoluyla karşılanmasına gelen tepkilerin ardından konu parlamentoda da ele alınmıştı.

Liberal Demokratlar'ın lideri Ed Davey'nin, "Royal Lodge'la ilgili ifşaat göz önüne alındığında vergi mükelleflerinin çıkarlarını korumak için Kraliyet Mülkleri'ni inceleme konusunda hemfikir misiniz? Mevcut Royal Lodge sakini de dahil herkesin ifadeye çağırılacağı bir soruşturma komisyonu oluşturulmasını destekliyor musunuz?" sorusuna, Başbakan Keir Starmer, "Kraliyet Mülkleri söz konusu olduğunda uygun bir inceleme yapılması önemlidir. Kesinlikle destekliyorum." yanıtını vermişti.

Baskıların üzerine Windsor Kalesi'ndeki evini boşaltan Mountbatten-Windsor, Kral Charles'ın şahsi mülkü olan Sandringham Sarayı arazisindeki bir çiftlik evine taşınmıştı.

Mountbatten-Windsor'un eski eşi Sarah Ferguson'un da Epstein'le arkadaşlığı ortaya çıkmış, Ferguson'un onursal başkanı olduğu pek çok vakıf, eski York Düşesi'yle ilişkisine son vermişti.

Kendi kız çocuklarını Epstein adasına götürdüğü ortaya çıkan Ferguson'un adını taşıyan Sarah Vakfı ise kapanma kararı almıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
BUDO'nun yarınki bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi
İletişim Başkanlığı Etiyopya'da "Türkiye-Etiyopya İlişkileri: Yüz Yıllık Diplomasi, Ebedi Dostluk" paneli düzenledi
Din İşleri Yüksek Kurulundan ramazanın başlangıcına ilişkin açıklama
Manavgat'ta badem ağaçları çiçek açtı
İçişleri Bakanı Çiftçi: Gençlerimizi zehirlemeye niyet edenlere asla fırsat vermeyeceğiz
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

İngiltere'de bir polis teşkilatı daha Kral'ın kardeşi Andrew hakkında "Epstein" incelemesi başlattı

İngiltere'de bir polis teşkilatı daha Kral'ın kardeşi Andrew hakkında "Epstein" incelemesi başlattı

İngiltere, 16 yaş altının sosyal medya kullanımına ilişkin düzenlemeyi hızla yapacak

Otizmli İngiliz çocuk Joshua’nın nefret karşıtı kek yolculuğunda hedef Türk camilerini ziyaret etmek

İngiltere'deki British Museum antik Orta Doğu sergilerindeki "Filistin" ifadesini kaldırdı

İngiltere'deki British Museum antik Orta Doğu sergilerindeki "Filistin" ifadesini kaldırdı
Çin, İngiltere ve Kanada'ya tek taraflı vize muafiyeti sağlayacak

Çin, İngiltere ve Kanada'ya tek taraflı vize muafiyeti sağlayacak
Deutsche Bank’ta "ayrıcalıklı denetim" iddiası

Deutsche Bank’ta "ayrıcalıklı denetim" iddiası
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet