Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak bankacılarla toplantı yaptı
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "Bankacılık sektörümüzün gündemindeki tüm konuları ve bu alandaki politikalarımızı, sektör temsilcilerimiz ile gerçekleştirdiğimiz kapsamlı bir istişare toplantısında ele aldık." dedi.
Ankara
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bankacılık sektörünün gündemindeki tüm konuları ve bu alandaki politikaları, sektör temsilcileri ile gerçekleştirdikleri kapsamlı istişare toplantısında ele aldıklarını bildirdi.
Bankacılık sektörümüzün gündemindeki tüm konuları ve bu alandaki politikalarımızı, sektör temsilcilerimiz ile gerçekleştirdiğimiz kapsamlı bir istişare toplantısında ele aldık. pic.twitter.com/1abJGlAZZE— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) 19 Nisan 2019
Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, bankacılık sektörü ile toplantı gerçekleştirdiklerini belirtti.
Bakan Albayrak, Türkiye Bankalar Birliği'nin (TBB) de katılım gösterdiği toplantıya ilişkin olarak, "Bankacılık sektörümüzün gündemindeki tüm konuları ve bu alandaki politikalarımızı, sektör temsilcilerimiz ile gerçekleştirdiğimiz kapsamlı bir istişare toplantısında ele aldık." ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.