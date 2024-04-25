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Ekonomi

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,05 değer kaybederek 9.716,77 puandan tamamladı.

Burhan Sansarlıoğlu  | 25.04.2024 - Güncelleme : 25.04.2024
Borsa günü düşüşle tamamladı

İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 5,32 puan azalırken, toplam işlem hacmi 97 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 3,39 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,90 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,41 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok kaybettiren bankacılık oldu.

Öte yandan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını değiştirmeyerek yüzde 50'de tuttu.

Bugün açıklanan verilere göre, ABD ekonomisi, yılın ilk çeyreğinde 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 1,6 ile beklentilerin altında büyüdü. Ülkede, yılın ilk çeyreğinde kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi yüzde 3,4 artış kaydetti. Kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi, geçen yılın son çeyreğinde yüzde 1,8 artmıştı.

Analistler, ABD'de büyümenin beklentilerin altında gerçekleşmesine karşın kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki artıştan dolayı ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirim zamanlamasına ilişkin belirsizliklerin devam ettiğini söyledi.

Yarın yurt içinde haftalık para ve banka istatistiklerinin takip edileceğini dile getiren analistler, yurt dışında ise Japonya Merkez Bankasının (BoJ) faiz kararı, ABD'de kişisel gelir ve harcamalar ile Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin takip edileceğine dikkati çekti.

BoJ'un faizlerde değişikliğe gitmesinin beklenmediğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.800 ve 9.900 seviyelerinin direnç, 9.600 ve 9.500 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.



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