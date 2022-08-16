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Ekonomi

Fransız gazetesi, "Türk Havayolları’nın krizden en büyük kazanan" olarak çıktığını belirtti

Fransız gazetesi Les Echos, Türk Hava Yolları'nın (THY) yılın ilk yarısındaki başarısını "krizin en büyük kazananı" olarak yorumladı.

Alaattin Doğru   | 16.08.2022
Fransız gazetesi, "Türk Havayolları’nın krizden en büyük kazanan" olarak çıktığını belirtti

Ankara

Les Echos gazetesinde "Türk Hava Yolları, Avrupa semalarındaki krizin en büyük kazananı olarak çıktı" başlığıyla yayımlanan yazıda, sadece temmuzda 7,8 milyon yolcu taşıyan THY'nin salgın öncesi büyüme ve kar oranını yakaladığı belirtildi.

THY’nin Avrupa’daki geleneksel havayolu şirketleri arasında en fazla kar eden şirket olduğu ve 2021’de kara geçen ilk uluslararası havayolu firması olduğu ifade edilen yazıda, 2022'in ilk yarısında 7,58 milyar dolar ciro yaptığı, 737 milyon dolar kar ettiği ve rekor kara doğru ilerlediği vurgulandı.

Eurocontrol’ün verilerine göre, THY’nin Avrupa semalarında faaliyet gösteren geleneksel havayolu şirketleri arasında günlük 1506 uçuşla Avrupa’nın en aktifi olduğu, onu 1202 uçuşla Lufthansa, 1065 uçuşla Air France’ın izlediğine dikkati çekilen yazıda, Avrupa’da THY’den daha fazla uçuşu sadece düşük maliyetli uçuşlar yapan Ryanair ile Easyjet'in gerçekleştirdiği kaydedildi.

Yazıda, THY'nin başarısında, Atatürk Havalimanı’na göre 10 kat fazla kapasiteli İstanbul Havalimanı’nın da payı olduğunun altı çizilerek, 2018’in sonunda açılan havalimanının yılın ilk 7 ayında 2019’daki uluslararası yolcu sayısını aştığı, Avrupalı başlıca rakiplerinin ise halen Kovid-19 salgını öncesindeki aktivite seviyelerinin yüzde 10-15 gerisinde olduğu aktarıldı.

Hava nakliye piyasasında ise THY’nin yüzde 60 artan tedariğiyle dünya sıralamasında 10’dan 4’e yükseldiği ifade edilen yazıda, 2019’dan bu yana kargo gelirini ikiye katlayan THY'nin artık Air France-KLM’nin gelirini aştığına dikkati çekildi.

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