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Ekonomi

Fransa'da enerji krizi nedeniyle odun şirketlerinin hisseleri borsada yüzde 700 arttı

Fransa'da enerji fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle halkın talaşa yönelmesiyle odun satan şirketlerin hisseleri borsada hızla yükselişe geçti.

Alaattin Doğru   | 24.09.2022
Fransa'da enerji krizi nedeniyle odun şirketlerinin hisseleri borsada yüzde 700 arttı

Ankara

Fransız kanalı BFMTV'nin haberine göre, yaklaşan kış öncesi gaz ve elektrikte yükselen fiyatlar, vatandaşları alternatif yakıtlara yöneltti.

Ukrayna-Rusya Savaşı ve Rusya'nın Avrupa'ya doğal gaz akışını kısıtlamasıyla Fransa'da elektrik ve doğal gaz fiyatları yükselirken, halk ısınmada daha az maliyetli olduğu gerekçesiyle odun talaşına yöneldi.

Ayrıca son iki yıldır devletin yeşil yakıtı teşvik etmesi ve petrol ile kömür kazanlarının kurulumunun yasaklanması oduna rağbeti artıran başka bir neden oldu.

Talaşlı Isınma Ulusal Birliği Propellet verilerine göre, 2020 ve 2021 yılları arasında talaş sobası satışları yüzde 41, talaş kazanı satışları ise yüzde 120 artış kaydetti.

Talebin çoğalmasıyla talaş fiyatları da ton başına 300-400 avro arasında artış yaşadı.

Odun ile talaş satışıyla tanınan Fransa merkezli bazı şirketlerin hisse değerleri borsada yüzde 700'lere varan yükseliş yakaladı.

Fransa Yanıcı Madde, Yakıt ve Isıtma Federasyonu yakın zamanda ülkede yakacak olarak odun talaşına yönelik yüksek bir talep yaşandığını açıklamıştı.

Taleplerin yüksek olması nedeniyle odunda büyük bir arz açığı yaşanırken enerji kıtlığı korkusu tüketicileri kış gelmeden odun stoku yapmaya yöneltmişti.

Öte yandan Fransız basını, Rus gazı kesintisi ve enerji kıtlığı nedeniyle ülkede 2023'ten itibaren saat/megavat bazında gösterge elektrik fiyatının 1075 avroyu görerek tarihi bir rekor kıracağını yazmıştı.

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