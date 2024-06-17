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Ekonomi

Fransa artık Avrupa'nın piyasa değeri en yüksek borsasına sahip değil

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un beklenmedik bir şekilde erken seçim seçim kararı alması piyasaları da olumsuz etkilerken Paris, yaklaşık 2 yıldır elinde bulundurduğu Avrupa'nın piyasa değeri en büyük borsasına sahip olma ünvanını Londra'ya kaybetti.

Şeyma Uzundere  | 17.06.2024 - Güncelleme : 17.06.2024
Fransa artık Avrupa'nın piyasa değeri en yüksek borsasına sahip değil

Ankara

Macron'un sürpriz erken seçim kararı, ülkenin risk priminin de yükselmesine neden olurken bu durum özellikle Fransız bankacılık sektörünü olumsuz etkiledi.

Hisse senedi piyasasındaki son değer kayıplarıyla Fransız borsasındaki şirketlerin piyasa değeri 3,13 trilyon dolara indi. 3,18 trilyon dolar piyasa değeri ile Londra borsası, 2 yıl önce Paris'e kaptırdığı Avrupa’nın en büyük hisse senedi borsası ünvanını geri aldı.

Macron'un, aşırı sağcıların 9 Haziran’daki Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinden açık ara birinci çıkması üzerine erken seçim kararı almasının ardından Fransız şirketlerinin piyasa değerinde yaklaşık 258 milyar dolarlık düşüş yaşanmıştı.

Ülkede erken seçimlerin yol açtığı siyasi belirsizlik ortamında, Fransız hisse senedi piyasasının göstergesi niteliğindeki CAC 40 endeksi, yüzde 6’dan fazla değer kaybı ile 2002’den bu yana en büyük haftalık kaybını yaşamıştı.

9 Haziran’daki Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinin Fransa ayağında aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) yüzde 31,37'lik oyla ve açık ara farkla ilk sırayı almış, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisi Rönesans yüzde 14,60 ile ikinci olmuştu.

Macron, AP seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Parlamentoyu feshederek 30 Haziran-7 Temmuz'da erken seçime gitme kararı aldığını duyurmuştu.

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