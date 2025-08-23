Dolar
Ekonomi

Fitch İngiltere'nin kredi notunu teyit etti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, İngiltere'nin uzun vadeli kredi notunu "AA-" olarak teyit etti.

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 23.08.2025 - Güncelleme : 23.08.2025
Fitch İngiltere'nin kredi notunu teyit etti

New York

Fitch'ten yapılan açıklamada, İngiltere'nin uzun vadeli kredi notunun "AA-" olarak teyit edildiği ve not görünümünün "durağan" olarak belirlendiği bildirildi.

İngiltere'nin notunun yüksek gelirli, büyük, çeşitlendirilmiş ve esnek ekonomisi, güvenilir makroekonomik politika çerçevesi, derin sermaye piyasalarından sağlanan finansman esnekliği ve sterlinin uluslararası rezerv para birimi statüsü ile desteklendiği vurgulanan açıklamada, ancak ülkenin yüksek kamu ve dış borcu bulunduğuna işaret edildi.

Açıklamada, İngiltere'de Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) büyümesinin 2025 ve 2026'da yüzde 1,2 olacağının öngörüldüğü, bu tahminin, kısmen iş gücü piyasasının daha da soğumasını yansıttığı kaydedildi.

Küresel belirsizliğin artması ve dış talebin zayıflamasının ülkede yatırım büyümesini yavaşlatacağı ifade edilen açıklamada, para politikasındaki gevşemenin tüketici harcamalarını artırmasıyla, ekonomik büyümenin dört yıl boyunca trendin altında kalmasının ardından 2027'de yüzde 1,5'e yükselmesinin beklendiği aktarıldı.

Açıklamada, yüksek borcun mali alanı kısıtladığına değinilerek, genel kamu borcunun 2025 yılında GSYH'nin yüzde 103,8'ine, 2027 sonunda yüzde 106'sına yükseleceği belirtildi.

Temmuzda yüzde 3,8'e yükselen enflasyonun, ücret enflasyonunun azalması ve yılın üçüncü çeyreğinde enerji fiyat tavanının yüzde 7 düşmesiyle 2025 sonunda yüzde 2,8'e gerilemesinin öngörüldüğü anlatılan açıklamada, ancak özellikle son dönemde enflasyon beklentilerindeki artış dikkate alındığında, risklerin yukarı yönlü olduğu vurgulandı.

Açıklamada, enflasyonun daha sonra kademeli olarak düşmesinin ve 2026-2027'de ortalama yüzde 2,2 ile İngiltere Merkez Bankasının yüzde 2'lik hedefinin biraz üzerinde olmasının tahmin edildiği bildirildi.

Politika faiz oranının 2025 sonu itibarıyla 25 baz puan düşürülerek yüzde 3,75'e çekileceği varsayıldığı belirtilen açıklamada, 2027'de ise nötr faiz oranına paralel olarak yüzde 3'e indirileceğinin öngörüldüğü anlatıldı.

