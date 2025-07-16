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Ekonomi

Fed'in Bej Kitabı, ekonomik belirsizliğin temkinliliğe neden olduğunu ortaya koydu

ABD Merkez Bankası (Fed), ekonomik belirsizliğin yüksek kalmaya devam etmesinin, işletmelerin temkinli davranmasına yol açtığını bildirdi.

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 16.07.2025 - Güncelleme : 16.07.2025
Fed'in Bej Kitabı, ekonomik belirsizliğin temkinliliğe neden olduğunu ortaya koydu

New York

Fed, Amerikan ekonomisindeki mevcut duruma ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı "Bej Kitap" raporunun temmuz sayısını yayımladı.

Bankanın 12 şubesinden gelen analizlerle hazırlanan raporda, ekonomik faaliyetin mayıs sonundan temmuz başına kadar hafif bir artış gösterdiği belirtildi.

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Raporda, "Belirsizliğin yüksek seyrini sürdürmesi, işletmelerin temkinli davranmaya devam etmesine katkıda bulundu." ifadelerine yer verildi.

Sadece iki bölgenin ekonomik faaliyetin artmasını beklediği, diğer bölgelerin ise yatay veya daha zayıf faaliyet öngördüğüne işaret edilen raporda, ekonomik görünümün nötr ila hafif kötümser olduğu aktarıldı.

Raporda, genel olarak istihdamın çok az arttığı, işe alımların temkinli seyrettiği ve birçok kişinin bunu devam eden ekonomik ve politik belirsizliğe bağladığı ifade edildi.

Bej Kitap raporunda, "İleriye dönük olarak, birçok kişi belirsizlik azalana kadar önemli işe alım ve işten çıkarma kararlarını ertelemeyi bekliyor." ifadesi kullanıldı.

"Maliyet baskıları, tüketici fiyatlarında daha hızlı artış olasılığını yükseltiyor"

Raporda, fiyatların bölgeler genelinde arttığına değinilerek, fiyat artışlarını yedi bölgenin "ılımlı", beş bölgenin ise "mütevazı" olarak nitelendirdiği bildirildi.

Birçok firmanın maliyet artışlarının en azından bir kısmını fiyat artışları veya ek ücretler yoluyla tüketicilere yansıttığı aktarılan raporda, ancak bazı firmaların müşterilerin artan duyarlılığı nedeniyle fiyatları yükseltmekten kaçındığı, bu nedenle kar marjlarının daraldığı ifade edildi.

Raporda, maliyet baskılarının gelecek aylarda yüksek kalmaya devam etmesinin beklendiği, bunun da tüketici fiyatlarının yaz sonundan itibaren daha hızlı artmaya başlaması olasılığını yükselttiği kaydedildi.


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