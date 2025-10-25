Dolar
Ekonomi

Fed, bankalara yönelik stres testinde değişikliğe gitmeye hazırlanıyor

ABD Merkez Bankası (Fed), büyük bankalara uyguladığı yıllık stres testlerinde şeffaflığı ve hesap verebilirliği artırmayı amaçlayan bir değişiklik planı açıkladı.

Dilara Zengin Okay  | 25.10.2025 - Güncelleme : 25.10.2025
Fed, bankalara yönelik stres testinde değişikliğe gitmeye hazırlanıyor

Washington

Fed Başkanı Jerome Powell, konuya ilişkin düzenlenen Yönetim Kurulu toplantısında, finansal sistemin sağlam ve dirençli kalmaya devam ettiğini belirterek stres testlerinin bankaların dayanıklılığını korumalarına nasıl katkıda bulunduğunu anlamalarına yardımcı olduğunu söyledi.

Küresel Finansal Kriz sonrasında yapılan reformlardan doğan stres testlerinin 2009'dan bu yana Fed'in düzenleyici çerçevesinin ve denetim programının önemli bir unsuru olduğuna işaret eden Powell, geçen yıl aralık ayında stres testlerinin şeffaflığını artırmayı ve sermaye tamponu gerekliliklerindeki oynaklığı azaltmayı taahhüt ettiklerini hatırlattı.

Powell, sunulan öneriler kapsamında, stres testi modelleri, varsayımsal senaryoların tasarımını düzenleyen çerçevede yapılacak değişiklikler ve gelecek yılın stres testi senaryosuna ilişkin kamuoyu görüşünün alınmasının öngörüldüğünü aktardı.

Fed'in Denetimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Michelle Bowman da Fed'in büyük bankalar için denetimsel stres testi sürecindeki şeffaflık ve hesap verebilirlik eksikliğinin giderilmesinin amaçlandığını belirtti.

Önerilerin stres testi modelleri, senaryo tasarım süreci ve gelecekteki senaryolar hakkında detaylı bilgilerin kamuoyunun görüşüne sunulması yoluyla sorunların çözülmesinin hedeflendiğini belirten Bowman, bunun bankaların sermaye gereksinimlerini daha iyi anlamalarını sağlayacağını, kamuoyunun geri bildirimi yoluyla denetim modellerinin güvenilirliğini artıracağını, piyasa disiplinini güçlendireceğini, stres testlerinin adil ve etkili olduğuna yönelik genel güveni artıracağını ifade etti.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Michael Barr ise önerilen değişikliklere karşı çıkarak modellerin ve senaryoların kamuoyuna açıklanmasının stres testi sürecini zayıf ve güvenilmez hale getireceğini savundu.

Öte yandan 2026 yılı için önerilen stres testi senaryolarını da açıklayan Fed, söz konusu senaryoların, küresel bir resesyon, riskli varlık fiyatlarında keskin düşüş, ABD'de işsizlik oranının yüzde 4,5'ten yüzde 10'a yükselmesi ve emlak fiyatlarında ciddi düşüşleri içerdiğini bildirdi.

